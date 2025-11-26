"Укрпошта" випустила марку, присвячену аграріям. ФОТО
"Укрпошта" випустила марку "Хліб ціною життя", присвячену українським аграріям.
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Ця марка присвячена нашим героїчним аграріям – людям, які годують Україну, Збройні Сили України та світ. Людям, які сіють і збирають врожай під дронами, між замінованими полями, які, на жаль, втрачають життя, техніку, друзів – і водночас змушені боротися ще й з не завжди чесною конкуренцією на світовому ринку", – розповів Смілянський.
Він нагадав, що "Укрпошта" вже випускала листівку "Український морський коридор під захистом ЗСУ", яка відзначала важливість "Зернового коридору".
"На новій марці багато хто впізнає образ відомого фермера з Херсонщини – Олександра Гордієнка, якому президент посмертно присвоїв звання Героя України", – зазначив Смілянський.
Авторка поштового випуску – Анастасія Бондарець.
Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" з нагоди Дня залізничника та до 160-річчя Одеської залізниці випустила тематичні поштові блоки.
Перед тим "Укрпошта" до Дня української писемності та мови, який відзначається щорічно 27 жовтня, випустила поштову марку "Мова".
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