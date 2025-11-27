Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
Державна податкова служба України 18 листопада цього року запустила новий цифровий сервіс TAX Control – інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. За тиждень від моменту його старту вже надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення.
Як повідомили в Держподатковій, найчастішими скаргами є:
- 45% – невидача фіскального чека, незастосування реєстратора розрахункових операцій (РРО/ПРРО);
- 19,5% – відмова в розрахунку банківською карткою;
- 35,5% – інші порушення, зокрема й робота без реєстрації чи неоформлені працівники.
Віджет ТAX Control розміщено на вебпорталі Держподаткової в правому верхньому куті.
Повідомляти можна про наступні порушення:
- про невидачу фіскального чека,
- торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,
- відмову прийняти картку,
- роботу без державної реєстрації,
- неоформлених працівників.
Доступ цілодобовий і з будь-якого пристрою.
Як подати скаргу
Подати повідомлення, заповнивши всі обов'язкові поля:
- тип порушення;
- область та адресу місця, де виявлено порушення;
- короткий опис ситуації (не менше 30 символів);
- дані заявника: ПІБ, повна поштова адреса, телефон, email;
- додатково можна прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).
У Держподатковій акцентували, що вся персональна інформація заявників захищена, не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня Бюро економічної безпеки запустило в месенджері Telegram бот StopShadowBot, за допомогою якого кожен матиме можливість анонімно повідомити про випадки продажу техніки без чека або з нефіскальним чеком.
Пізніше стало відомо, що БЕБ розширило можливості Telegram-бота StopShadowBot: тепер громадяни можуть заявляти не лише про порушення під час продажу побутової техніки та електроніки, а й про ризики у сфері реалізації пального, тютюнових та алкогольних виробів.
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