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Новини Податкові порушення
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Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК

Податкова розповіла, на що скаржилися найбільше через сервіс TAX Control

Державна податкова служба України 18 листопада цього року запустила новий цифровий сервіс TAX Control – інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. За тиждень від моменту його старту вже надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення.

Як повідомили в Держподатковій, найчастішими скаргами є

  • 45% – невидача фіскального чека, незастосування реєстратора розрахункових операцій (РРО/ПРРО);
  • 19,5% – відмова в розрахунку банківською карткою;
  • 35,5% – інші порушення, зокрема й робота без реєстрації чи неоформлені працівники.

Віджет ТAX Control розміщено на вебпорталі Держподаткової в правому верхньому куті.

Повідомляти можна про наступні порушення:

  • про невидачу фіскального чека,
  • торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,
  • відмову прийняти картку,
  • роботу без державної реєстрації,
  • неоформлених працівників.

Доступ цілодобовий і з будь-якого пристрою.

Як подати скаргу

Подати повідомлення, заповнивши всі обов'язкові поля:

  • тип порушення;
  • область та адресу місця, де виявлено порушення;
  • короткий опис ситуації (не менше 30 символів);
  • дані заявника: ПІБ, повна поштова адреса, телефон, email;
  • додатково можна прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).

У Держподатковій акцентували, що вся персональна інформація заявників захищена, не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня Бюро економічної безпеки запустило в месенджері Telegram бот StopShadowBot, за допомогою якого кожен матиме можливість анонімно повідомити про випадки продажу техніки без чека або з нефіскальним чеком.

Пізніше стало відомо, що БЕБ розширило можливості Telegram-бота StopShadowBot: тепер громадяни можуть заявляти не лише про порушення під час продажу побутової техніки та електроніки, а й про ризики у сфері реалізації пального, тютюнових та алкогольних виробів.

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порушення (207) розрахунки (111) торгівля (1159) Державна податкова служба (523)
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Заметьте,что жалобы на некачественное обслуживание здесь не принимаются.Просто из людей хотят сделать бесплатных стукачей для проверяющих органов.
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27.11.2025 17:30 Відповісти
Не читая скажу, на блокировку налоговых накладных, это 80-90% всех жалоб.
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27.11.2025 18:32 Відповісти

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