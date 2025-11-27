Розкрадання на ремонтах техніки "Укрзалізниці": САП передала справу до суду
До суду скеровано справу щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами АТ "Укрзалізниця" під час фіктивного ремонту колійних машин.
Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 358 КК України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Слідство встановило, що у 2021 році ексдиректор "Черкаського колійного ремонтно-механічного заводу" ‒ філії "Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" ‒ сформував організовану групу з числа діючих та колишніх працівників підприємства.
З квітня 2021 по лютий 2022 року він забезпечив перемогу заздалегідь визначених фірм у тендерах на ремонт колійної техніки. Насправді ремонт не виконувався, а учасники групи виготовляли фальшиві документи про нібито проведені роботи підприємствами з ознаками фіктивності.
Внаслідок схеми "Укрзалізниця" втратила 17,1 млн грн, які привласнили зловмисники, додали у САП.
Нагадаємо, 26 червня 2024 року НАБУ і САП за участю СБУ повідомили про підозру п’ятьом фігурантам. Щодо одного з них суд уже затвердив обвинувальний вирок на підставі угоди про визнання винуватості.
Як повідомлялося, НАБУ та САП перейшли від закритої фази до етапу фінансового розслідування у справі "Мідас", де фігурантом є співвласник студії "Квартал-95" і близький друг президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч.
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