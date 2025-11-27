У "Київавтодорі" завили про плани капітально відремонтувати Південний міст

"Київавтодор" планує розробити проєктну документацію для капітального ремонту з підсиленням Південного мосту в Києві.

Про це розповів генеральний директор корпорації Олександр Федоренко в інтерв'ю Вечірньому Києву.

"Південний міст свого часу проєктувався і будувався під зовсім інші навантаження. Він збудований у 1990 році і, на жаль, металево-ортотропна плита сьогодні не витримує такі навантаження, які є. Тому міст потребує підсилення, капітального ремонту. У наших перспективних планах передбачено насамперед розроблення проєктної документації на його посилення", – сказав Федоренко.

Він додав, що в "Київавтодорі" вже над цим думають і вживають заходів для того, щоб все-таки його капітально відремонтувати й не повертатися до цього питання в найближчому майбутньому.

Разом із тим, Федоренко додав, що ті роботи на Південному мосту, які було заплановано цьогоріч провести в напрямку з лівого на правий берег, закінчено.

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Раніше стало відомо, що в Києві під час повітряної тривоги почнуть обмежувати рух Південним мостом із правого на лівий берег.

До того повідомлялося, що в Києві під мостом Метро розпочали встановлення підтримувальних арочних конструкцій у їхнє проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.

Нагадаємо, на початку листопада у Вишгороді Київської області відкрили рух мостом на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.