Українські молочники ввійшли до сотні українців, які формують майбутнє країни
Співвласник групи компаній "Молочний Альянс" Олександр Деркач та засновник і генеральний директор агропромислового холдингу "Астарта" Віктор Іванчик увійшли до списку "Української правди" УП100 – сотню українців, які сьогодні формують незалежність і майбутнє країни.
Їх представили в розділі "Бізнес", де загалом опинилися 15 лавреатів.
"Цьогорічна сотня – це історії людей, які роблять вибір на межі. Лідерів, що ухвалюють рішення там, де інші мовчать.Тих, хто бере на себе відповідальність тоді, коли вона найважча. Бо справжнє лідерство сьогодні – це здатність робити вибір, коли правильних відповідей немає", – пояснили укладачі списку.
Віктор Іванчик та Олександр Деркач є яскравим уособленням сьогодення молочного сектору України, який складається з двох сегментів: виробництва молочної сировини та виробництва молочних продуктів. У кожному з цих сегментів компанії "Астарта" та "Молочний Альянс" є визнаними лідерами.
Окрім того, представники очолюваних Деркачем та Іванчиком компаній входять до складу ради директорів Спілки молочних підприємств України (СМПУ).
До складу журі УП100 в номінації "Бізнес" увійшли:
- Ярослав Вінокуров, заступник головного редактора ЕП;
- Анастасія Дячкіна, журналістка ЕП;
- Олександр Колесніченко, заступник головного редактора ЕП;
- Микола Максимчук, головний редактор ЕП;
- Микола Топалов, журналіст ЕП.
"Українська правда" вже втретє представляє свій список УП100.
"Цьогорічна тема "Межа вибору / Вибір на межі" народилася з відчуття часу, в якому ми живемо. Це про ту крихку лінію, на якій сьогодні стоїть Україна. Про ситуації, коли рішення більше не мають комфортної зони: коли неможливо залишитися осторонь, а кожен вибір – це випробування цінностей, віри, довіри", – наголошують журналісти.
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