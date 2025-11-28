Українські молочники ввійшли до сотні українців, які формують майбутнє країни

Співвласник групи компаній "Молочний Альянс" Олександр Деркач та засновник і генеральний директор агропромислового холдингу "Астарта" Віктор Іванчик увійшли до списку "Української правди" УП100 – сотню українців, які сьогодні формують незалежність і майбутнє країни.

Їх представили в розділі "Бізнес", де загалом опинилися 15 лавреатів.

"Цьогорічна сотня – це історії людей, які роблять вибір на межі. Лідерів, що ухвалюють рішення там, де інші мовчать.Тих, хто бере на себе відповідальність тоді, коли вона найважча. Бо справжнє лідерство сьогодні – це здатність робити вибір, коли правильних відповідей немає", – пояснили укладачі списку.

Віктор Іванчик та Олександр Деркач є яскравим уособленням сьогодення молочного сектору України, який складається з двох сегментів: виробництва молочної сировини та виробництва молочних продуктів. У кожному з цих сегментів компанії "Астарта" та "Молочний Альянс" є визнаними лідерами.

Окрім того, представники очолюваних Деркачем та Іванчиком компаній входять до складу ради директорів Спілки молочних підприємств України (СМПУ).

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До складу журі УП100 в номінації "Бізнес" увійшли:

Ярослав Вінокуров, заступник головного редактора ЕП;

Анастасія Дячкіна, журналістка ЕП;

Олександр Колесніченко, заступник головного редактора ЕП;

Микола Максимчук, головний редактор ЕП;

Микола Топалов, журналіст ЕП.

"Українська правда" вже втретє представляє свій список УП100.