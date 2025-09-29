Міжнародне журі визначило найкращий український сир. Хто став переможцем?

У межах національного конкурсу сиру та фестивалю сирного мистецтва ProCheese Awards 2025, який відбувався в Києві 27-28 вересня, група міжнародних експертів визначила найкращі українські сири.

"Золото" конкурсу отримала ферма-агросадиба "Ясна" за свій сир "Кротен в попелі", до трійки лідерів також увійшли "Доообра Ферма" із сиром "Бікоз" та "Сироман" з "Трюфелем", повідомляє кореспондент БізнесЦензора.

До складу журі цьогоріч увійшли:

співзасновниця ProCheese Awards Оксана Чернова (Україна);

директор Bradburys Cheese Річард Пол (Велика Британія);

власник та чизмонгер у сирному магазині Au Tour du Fromage Грегорі Жиродон (Франція);

власник та чизмонгер у Fromażeria KaiSERhof Якуб Мазярчик (Польща);

технолог та сировар Urstrom Kaese GmbH Пол Томас (Велика Британія, Німеччина).

Усього за звання найкращих змагався 81 виробник.

Організатором заходу виступила Ardis Group – українська структурована група компаній, що працює на ринку більше 26 років, займається імпортом і виробництвом сирів та надає професійні сирні сервіси. Серед ключових партнерів – Спілка молочних підприємств України (СМПУ).

"Для мене ця перемога насамперед означає визнання – мене в спільноті, серед молоді. Я довго над цим працювала. Цей сир – моя візитівка. Я хочу й надалі просувати молодь у сироварінні в Україні та світі. Наразі сирна галузь України поступово відновлюється. Я починала свій професійний шлях з 2022 року, тобто не змогла на повну відчути, як було до початку повномасштабного вторгнення. Проте наразі, судячи по колегах і моїх відчуттях, поступово йде активне зростання потреби та попиту на сир. Активно розвивається крафт, і починає цінувати саме українське виробництво", – розповіла БізнесЦензору співвласниця та головна сироварка ферми-агросадиби "Ясна" Дана Серьогіна.

За словами голови СМПУ – голови Ради директорів Вадима Чагаровського, ProCheese Awards – непересічна подія, особливо в умовах війни.

"Це говорить про те, що молочна галузь живе, буде жити. І зараз вона відновилася до тих показників, що були до повномасштабної війни. Цей захід присвячений якраз розвитку сироробної галузі, яка сьогодні відчуває дуже велику конкуренцію з боку імпорту. Тут багато представників і крафтових виробників сирів. Цікавість є до всіх. Вважаю, що таке треба продовжувати", – зазначив він.

Вадим Чагаровський звернув увагу, що ProCheese Awards 2025 відвідали понад 10 представників аграрних аташе країні Європейського Союзу. Молочна галузь України, за його словами, безумовно стає конкурентнішою.

"Такі відомі українські компанії, як "Дубномолоко", "Клуб сиру", "Пирятинський сирзавод", сьогодні спроможні конкурувати з багатьма іноземними компаніями", – наголошує Чагаровський.

Головна проблема в сирній галузі сьогодні – концентрація на внутрішньому ринку, каже голова СМПУ. Експорт українських сирів у порівнянні з попередніми періодами, які були до повномасштабної війни, скоротився.

"Це впливає якраз на повернення коштів, тому що довгий термін повернення коштів і обігових коштів не вистачає. Це головна проблема сьогодні", – пояснив Вадим Чагаровський.