Пасажиропотік у західному напрямку завдяки запуску євроколії зріс майже на 46%, – голова "Укрзалізниці"

Пасажиропотік у напрямку Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії завдяки запуску євроколії сполученням Ужгород – Чоп зріс на 45,7%.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

"Запущене цього року сполучення євроколією Ужгород – Чоп дало суттєвий приріст, практично 46%, пасажиропотоку в напрямку Угорщини, Австрії, Словаччини, Чехії. Дуже правильний маршрут, він був частково профінансований європейськими грошима. І нам видали другий важливий грант на понад 70 млн євро на будівництво євроколії до Львова. Цей проєкт ми дуже хочемо реалізувати протягом двох років", – сказав Перцовський.

Він також повідомив, що наступного року "Укрзалізниця" планує збільшити кількість міжнародних поїздів до 28. Цього року їх 20, а починалася розбудова міжнародного залізничного сполучення в 2022 році з п’яти поїздів.

Також Перцовський розповів, що в 2026 році буде збільшено і кількість поїздів внутрішнього сполучення на найпопулярніших маршрутах до Карпат.

"Ми посилюємо ті напрямки, за якими є найбільший дефіцит квитків, там, де найбільший запит. Це, зокрема, Карпати – Ворохта, Буковель, Яремче. Якщо в 2022 році туди рухалося 23 поїзди, цього року вже 37, то в графіку наступного року 43 поїзди будуть сполучати решту країни з нашими Карпатами", – розказав Перцовський.

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Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Україна отримає 73,5 млн євро грантового фінансування для першого етапу будівництва європейської колії від Львова до польського кордону (1435 мм) у межах програми ЄС "Механізм сполучення Європи" (Connecting Europe Facility – CEF).

У вересні 2025 року в рамках програми CEF було відкрито дільницю євроколії Чоп – Ужгород.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансувалося з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).