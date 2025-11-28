Відділення "Нової пошти" замість менеджерів інспектуватиме штучний інтелект
"Нова пошта" запровадила інструмент на базі штучного інтелекту, який щоденно робить фото кожного відділення логістичного оператора та формує звіти щодо дотримання стандартів. Це дозволило компанії зменшити витрати на фізичні інспекції з боку топменеджменту та підвищити якість сервісу.
Про це розповів R&D директор Nova Євгеній Хоменко на AI Summit від Forbes Ukraine 27 листопада, повідомляє Forbes.ua.
До впровадження рішення застосовувалися звичні перевірки: на партнерські відділення виїжджав територіальний менеджер Nova, попередньо анонсувавши візит. За словами Хоменка, Nova інтегрувала технологію, що автоматично відстежує відповідність чеклістам. Уся мережа відділень оснащена камерами й повинна відповідати визначеним стандартам.
Щодня ШІ фіксує фото кожного відділення та відразу аналізує їх на відповідність вимогам, каже Хоменко.
"Де знаходиться наш працівник? Чи у формі він? Чи знаходяться на своїх місцях якісь маркетингові комунікації? Чи не переповнений у нас сміттєвий бак?", – пояснює Хоменко.
Завдяки автоматизації компанія істотно скоротила час і ресурси, що витрачалися на контроль якості по мережі, а також покращила сервіс.
"Навчаємо наші моделі штучного інтелекту давати поради, що поліпшують взаємодію з бізнес-партнерами. З деякими партнерами співпрацю припинили, тому що технології, зокрема AI, можуть замінити їхні послуги", – додав Хоменко.
Як повідомлялося, "Нова пошта" з 1 грудня підвищує тарифи на більшість послуг доставки. При цьому компанія залишає без змін вартість відправлень вагою до 2 кг, а також тарифи на відправку із селищ чи сіл.
Однак для інших послуг ціни зростуть: доставка документів у конверті коштуватиме 60 грн у межах міста та 70 грн по Україні, відправлення у поштомат стане дорожчим на 10 грн, курʼєрська доставка або забір підвищаться в ціні на 50 грн, пересилка посилок у межах міста між відділеннями подорожчає до 100 грн для ваги до 10 кг і до 160 грн для посилок до 30 кг, а доставка між відділеннями по Україні зросте до 120 грн для посилок до 10 кг і до 180 грн для ваги до 30 кг.
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