"Хребет української економіки": "Метінвест" Ахметова очолив рейтинг ключових компаній країни від Forbes

Група "Метінвест" уп’яте поспіль посіла перше місце у рейтингу 202 найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine.

Видання називає її "хребтом української економіки", адже попри війну та втрату ключових активів, "Метінвест" залишається найбільшим холдингом країни, повідомляє пресслужба компанії.

Forbes Ukraine укладає цей рейтинг щороку, у 2024 році "вартість квитка" для потрапляння до рейтингу зросла до 5,5 млрд грн виторгу.

Загалом, до першої п’ятірки увійшли "Метінвест", ДТЕК, АТБ, Kernel і Fozzy Group. Виторг "Метінвесту" у 2024 році становив 323,2 млрд грн – це найбільший показник серед підприємств приватного сектору.

Укладачі рейтингу зауважують, що "Метінвест" лишається найбільшим, попри серйозні втрати активів: у 2022 році компанія втратила "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча в Маріуполі.

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Крім того, у січні 2025 року через близькість фронту довелося призупинити роботу шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринської фабрики. Це призвело до втрати 3,1 млн тонн коксівного вугільного концентрату – критичного ресурсу для української металургії. А відтак – мінус 40% потенційного виробництва сталі та 66% коксового вугілля для галузі.

Втім, своїх працівників "Метінвесту" вдалося зберегти. На цих підприємствах працювали близько 6000 людей, їх перенавчають і переводять на інші активи: "Запоріжсталь", "Каметсталь" і ГЗК Кривого Рогу.

Попри втрати, компанія оголосила про відновлення інвестицій в українські активи. У 2025 році "Метінвест" планує спрямувати на розвиток близько $300 млн. Серед ключових проєктів – установка зі згущення відходів на Північному ГЗК, газова генерація та капітальний ремонт доменної печі №9 на "Каметсталі".

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Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".