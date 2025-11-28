Є ризик втратити галузь: "Укрметалургпром" просить переглянути тариф "Укренерго"

Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" звернулося до Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із закликом переглянути проєкт підвищення тарифу на послуги з диспетчеризації електроенергії з 98,97 до 110,15 грн за МВт-год.

Металурги заявляють, що для гірничо-металургійного комплексу це означає зростання витрат більш ніж на 130 млн грн у 2026 році та ризик зупинки підприємств, передає "Главком" із посиланням на звернення "Укрметалургпрому" (УМП).

В об’єднанні наголошують, що українська металургія вже перебуває у критичному стані через війну, логістичні обмеження та падіння світових цін на продукцію. Додаткове зростання енергетичних витрат створює ризики скорочення виробництва, втрати робочих місць і подальшої деградації стратегічної промисловості.

Також в "Укрметалургпромі" вважають низку складових тарифу необґрунтованими. Зокрема, організація вказує на закладене у тарифі зростання витрат на врегулювання системних обмежень на 29%, хоча передбачається падіння обсягів передачі електроенергії. Також "Укренерго" планує збільшення витрат на допоміжні послуги на 44%, тоді як фактичні показники 2025 року не демонструють такої динаміки.

"Замість включення до тарифу 2,4 млрд грн на погашення боргів, НЕК "Укренерго" потребує тимчасової реструктуризації в умовах воєнного стану", – наголосили в "Укрметалургпромі".

За оцінкою галузевого об’єднання, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік має становити не більше 88,58 грн за МВт-год. Тому "Укрметалургпром" просить НКРЕКП переглянути структуру витрат, і встановити тариф на рівні, який не поглибить кризу в гірничо-металургійному комплексі, що залишається ключовим компонентом української економіки та експорту.

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Як повідомлялося, раніше НКРЕКП попередньо схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.

В свою чергу, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит "Укренерго" та перевірити коректність наданих компанією розрахунків.

В ICC Ukraine також заявили, що додаткове фінансове навантаження може призвести до зупинки підприємств, які підтримують армію, населення і відновлення країни.