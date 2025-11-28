На шляху до членства в ЄС: Україна та Латвія домовилися про співпрацю в сфері штучного інтелекту

Україна та Латвія підписали меморандум про співпрацю в сфері штучного інтелекту та цифрової інтеграції.

Як ідеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, документ встановлює рамку взаємодії для розвитку мовних моделей, обміну досвідом та впровадженню інструментів ШІ з метою підтримки інституційної спроможності України на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Наступні 24 місяці є визначальними, і саме зараз важливо об'єднати зусилля для впровадження не лише законодавства, а й інструментів, що підсилюють інституційну спроможність держави", – прокоментував віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Серед таких інструментів – технологія штучного інтелекту, зокрема для перекладу та аналізу масивів актів права ЄС. Важливим є дотримання культури української мови та її автентичних моделей у публічній документації євроінтеграційного треку.

Мовну технологічну компанію Tilde, яка стала однми із підписантів меморандуму, було обрано як найбільш відповідне рішення для українських потреб, оскільки ця платформа враховує особливості української мови, її фразеологію, морфологію та стилістику, що дозволяє забезпечити автентичність перекладів.

Як зазначили в Офісі, таке рішення також дозволить у подальшому масштабувати технологію для залучення інших міністерств, державних органів та підприємств.

У межах співпраці передбачено обмін досвідом між експертами сторін меморандуму, спільний розвиток мовних моделей і підтримку нових цифрових сервісів.

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Раніше стало відомо, що український асистент на основі штучного інтелекту "Дія.AI" став переможцем у конкурсі Best Cases Awards 2025, який організувала Європейська Комісія.

Перед тим повідомлялося, що Україна вперше взяла участь у засіданні високого рівня Європейської ради зі штучного інтелекту (European AI Board).