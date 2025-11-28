ШІ-асистент "Дія.AI" став переможцем європейського конкурсу серед цифрових держпослуг
Асистент на основі штучного інтелекту "Дія.AI" став переможцем у конкурсі Best Cases Awards 2025, який організувала Європейська Комісія.
Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, український ШІ-асистент став найкращим прикладом використання технологій для взаємодії держави з громадянами.
"Поки інші країни лише обговорюють стратегії впровадження штучного інтелекту, Україна вже має робочий інструмент, який спрощує життя людям. Ми задаємо темп цифровізації для державних установ по всьому світу", – зазначили в Мінцифри.
"Дія.AI" запустили у вересні 2025 року на порталі "Дія". Він став першим у світі ШІ-асистентом, який не лише консультує, а й надає державні послуги. Наразі вже понад 120 тис. українців скористалися його допомогою.
Раніше в листопаді повідомлялося, що Книга світових рекордів визнала створення українського ШІ-асистента "Дія.AI" досягненням у категоріях "Вперше" та "Винаходи".
До того стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України планує інтегрувати голосовий штучний інтелект у "Дію" та інші сервіси.
Перед тим повідомлялося, що Україна вперше взяла участь у засіданні високого рівня Європейської ради зі штучного інтелекту (European AI Board).
До того перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що консультант на основі штучного інтелекту в сервісі "Дія" вже провів понад 500 тис. діалогів із користувачами. Так, ШІ-консультант сам опрацьовує 85% запитів громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль