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Новини Відключення електроенергії
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У суботу світло знову відключатимуть протягом доби, максимально – для 2,5 черги, – "Укренерго"

У суботу світло знову відключатимуть протягом доби, максимально – для 2,5 черги

Завтра, 29 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

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Як повідомлялося, 28 листопада діють обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.

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електроенергія (4691) Укренерго (2175) відключення світла (850)
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