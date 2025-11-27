У п’ятницю світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до 2,5 черги, – "Укренерго"

Завтра, 28 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

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Нагадаємо, 27 листопада діють обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд очікує, що обсяги відключень електроенергії для населення зменшаться вже найближчим часом.

Перед тим у Міністерстві енергетики спростували повідомлення про експорт електроенергії з України. Так, комерційний експорт електроенергії за кордон наразі відсутній, водночас можливі незначні технічні перетоки між енергомережами України та сусідніх європейських країн.

За даними галузевого видання ExPro, Україна не експортує електроенергію з 11 листопада 2025 року. До цього експорт здійснювався на мінімальному рівні й лише в окремі години доби.