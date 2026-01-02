В Україні зросла середня зарплата. Хто отримує найбільше й найменше?. ІНФОГРАФІКА
Державна служба статистики України оновила дані за ринком праці в листопаді 2025 року.
Як повідомили в Держстаті, середня заробітна плата штатних працівників по Україні того місяця зросла на 0,9% проти жовтня – до 27 167 грн.
Де платять найбільше й найменше
Регіонами з найвищим рівнем оплати праці стали:
- 40 633 грн – місто Київ,
- 31 706 грн – Дніпропетровська область,
- 31 340 грн – Луганська область.
Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:
- 19 079 грн – Кіровоградська область,
- 19 096 грн – Чернівецька область,
- 20 344 грн – Чернігівська область.
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 грудня 2025 року становила 3,8 млрд грн.
У яких сферах платять найбільше й найменше
Оплата праці за видами економічної діяльності:
- найвища – інформація та телекомунікації: 66 934 грн,
- найнижча – освіта: 16 622 грн.
Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 грн на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 грн на годину.
Перед тим директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк заявляла, що 2026 року 56% роботодавців в Україні планують збільшення зарплат у середньому на 10-20%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль