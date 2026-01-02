В Україні зросла середня зарплата. Хто отримує найбільше й найменше?. ІНФОГРАФІКА

Державна служба статистики України оновила дані за ринком праці в листопаді 2025 року.

Як повідомили в Держстаті, середня заробітна плата штатних працівників по Україні того місяця зросла на 0,9% проти жовтня – до 27 167 грн.

Де платять найбільше й найменше

Регіонами з найвищим рівнем оплати праці стали:

40 633 грн – місто Київ,

31 706 грн – Дніпропетровська область,

31 340 грн – Луганська область.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

19 079 грн – Кіровоградська область,

19 096 грн – Чернівецька область,

20 344 грн – Чернігівська область.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 грудня 2025 року становила 3,8 млрд грн.

У яких сферах платять найбільше й найменше

Оплата праці за видами економічної діяльності:

найвища – інформація та телекомунікації: 66 934 грн,

найнижча – освіта: 16 622 грн.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 грн на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 грн на годину.

Перед тим директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк заявляла, що 2026 року 56% роботодавців в Україні планують збільшення зарплат у середньому на 10-20%.