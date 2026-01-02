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В Україні зросла середня зарплата. Хто отримує найбільше й найменше?. ІНФОГРАФІКА

В Україні зросла середня зарплата. Хто отримує найбільше й найменше?

Державна служба статистики України оновила дані за ринком праці в листопаді 2025 року.

Як повідомили в Держстаті, середня заробітна плата штатних працівників по Україні того місяця зросла на 0,9% проти жовтня – до 27 167 грн.

Де платять найбільше й найменше

Регіонами з найвищим рівнем оплати праці стали:

  • 40 633 грн – місто Київ,
  • 31 706 грн – Дніпропетровська область,
  • 31 340 грн – Луганська область.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

  • 19 079 грн – Кіровоградська область,
  • 19 096 грн – Чернівецька область,
  • 20 344 грн – Чернігівська область.

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 грудня 2025 року становила 3,8 млрд грн.

У яких сферах платять найбільше й найменше

Оплата праці за видами економічної діяльності:

  • найвища – інформація та телекомунікації: 66 934 грн,
  • найнижча – освіта: 16 622 грн.

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В Україні зросла середня зарплата. Хто отримує найбільше й найменше?
В Україні зросла середня зарплата. Хто отримує найбільше й найменше?

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшився з 8000 грн до 8647 грн на місяць. У погодинному розмірі мінімальний рівень оплати праці зріс до 52 грн на годину.

Перед тим директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк заявляла, що 2026 року 56% роботодавців в Україні планують збільшення зарплат у середньому на 10-20%.

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безробіття (445) робота (1117) Держстат (1478) зарплата (1253)
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