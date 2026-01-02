Знижки на російську нафту в портах перевищили $28 за барель

Знижки на російську нафту Urals в західних портах Росії за умовами FOB (Free On Board) збільшилися до $26,45-28,2 за барель до кінця грудня з $20,1-22,5 за барель у листопаді.

Як свідчать дані агентства Argus, знижки в індійських портах зросли трохи більше ніж на $3 за барель, ESPO подешевшала на $6,9 за барель, а дисконт у Китаї збільшився на $7 за барель, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у Приморському порту російський сорт Urals 29 грудня продавався зі знижкою $26,45 за барель до еталонної котирування "Североморський датований" (NSD, відображає вартість кошика з північноморських сортів Брент, Фортиз, Осеберг, Екофіск і Троль, а також американського сорту WTI Мідленд) порівняно з дисконтом у $20,11 за барель за підсумками листопада.

У порту Новоросійська дисконти зросли трохи істотніше: знижка за котируванням Urals Med Suezmax fob Novorossiysk зросла на $5,4 за барель – з $20,995 в листопаді до $26,4 на кінець грудня, а дисконт котирування Urals Med Aframax fob Novorossiysk до NSD збільшився на $5,7 за барель – з $22,505 до $28,2 за барель.

За даними Argus, дисконт для російської Urals в індійських портах (DAP West Coast India) до кінця грудня зріс на $3,04 за барель – із $4,97 до $8. Дисконт на інший сорт російської нафти – ESPO, що продається з порту Козьміно на сході країни, до сорту Dubai за підсумками торгів 29 грудня досяг $14 за барель проти $10,05 за барель у листопаді (зростання на $3,95 за барель).

Дисконт Urals з поставкою в Китай (Urals DAP Shandong) до ICE Brent в $1,94 за барель в листопаді зріс до $9 за барель на кінець грудня.

На 29 грудня котирування нафти NSD склало $62,52 за барель у порівнянні з $63,63 за барель у листопаді.

При цьому Urals в порту Приморськ на цю дату продавалася в середньому за $36,07 за барель у порівнянні з $40,39 за барель у листопаді. Котирування Urals Med Aframax FOB Novorossiysk на 29 грудня склало $34,32 за барель проти $41,13 за барель місяцем раніше.

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Як повідомлялося, ціни на нафту помірно підвищилися в перший торговий день 2026 року після того, як минулий рік приніс найбільші річні втрати з 2020 року. Підтримку зростанню надали атаки українських дронів на російські нафтові об'єкти та тиск американської блокади на експорт Венесуели.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа посилила тиск на експорт венесуельської нафти, запровадивши санкції проти компаній з Гонконгу та материкового Китаю, а також пов’язаних з ними танкерів, які, на думку США, обходили чинні обмеження.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало до списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб чотири компанії, що мають зв’язок із нафтовим сектором Венесуели ‒ Corniola Ltd. із Чжецзяну, Aries Global Investment Ltd. із Гонконгу, Krape Myrtle Co та Winky International Ltd. Одночасно під обмеження потрапили чотири пов’язані з ними танкери: Della, Nord Star, Rosalind та Valiant.