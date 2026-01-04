Митниця в грудні перерахувала до бюджету 75 мільярдів. Це рекордний місячний показник від початку повномасштабної війни

Державна митна служба України в грудні 2025 рок перерахувала до бюджету 75 млрд грн митних платежів.

Як ідеться в повідомленні Держмитслужби, цей результат став найвищим показником місячного рівня надходжень за весь час дії воєнного стану в Україні, перевищивши суму попереднього місяця на 13,1 млрд грн.

Загалом за підсумками 2025 року до державного бюджету України перераховано 716,1 млрд грн митних платежів, що на 124,4 млрд грн, або на 21%, більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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Раніше голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що видатки загального фонду державного бюджету України в 2025 році збільшилися майже на 20% порівняно з 2024 роком, переважно завдяки оборонним видаткам, які зросли на 585 млрд грн (це понад 28% проти 2024 року).

При цьому надходження до загального фонду держбюджету (без міжнародних грантів) перевищили обсяг 2024 року на майже 409 млрд грн (або на 24%) і дозволили стабільно забезпечувати потреби оборони.

Як повідомлялося, за січень-грудень 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету України від податків та зборів, які контролює Державна податкова служба, становлять 1,25 трлн грн. Це на 20,2%, або 209,3 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року.