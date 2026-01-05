США побили рекорд з експорту скрапленого газу. Головний покупець – Європа

Сполучені Штати Америки у 2025 році стали першою країною у світі, яка експортувала понад 100 млн тонн скрапленого природного газу (СПГ, LNG).

За попередніми даними LSEG, експорт LNG зі США минулого року становив 111 млн тонн (понад 153 млрд кубометрів після регазифікації), передає ExPro із посиланням на Reuters.

Це майже на 20 млн тонн більше, ніж експортував минулого року Катар, та приблизно на 23 млн тонн перевищує показник 2024 року. У підсумку, США торік зайняли близько чверті світового експорту LNG.

Зростання експорту американського LNG обумовлене введенням нових потужностей та високим рівнем завантаження вже запущених терміналів.

Зокрема, другий за величиною у США завод Plaquemines компанії Venture Global у 2025 році відвантажив 16,4 млн тонн LNG (22,6 млрд кубометрів), після відправки першого вантажу у грудні 2024 року.

Ще одним рекордним досягненням став грудень 2025 року, коли США експортували 11,5 млн тонн LNG за місяць (15,9 млрд кубометрів). Загалом протягом року було встановлено п’ять місячних рекордів виробництва та експорту.

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Ключовим ринком збуту американського LNG залишалася Європа. У грудні на європейський напрямок експортовано близько 9 млн тонн американського LNG (12,4 млрд кубометрів) на тлі активного зимового попиту та скорочення імпорту російського газу.

Туреччина у грудні збільшила закупівлі LNG зі США до 1,45 млн тонн (2 млрд кубометрів). Постачання в Азію у грудні знизилися до 1,23 млн т (1,7 млрд куб м) порівняно з 1,75 млн т у листопаді.

Єгипет у грудні імпортував 0,78 млн тонн американського LNG (1,1 млрд куб. м), тоді як країни Америки отримали 0,42 млн тонн (0,6 млрд куб. м).

Очікується, що у 2026 році США зможуть збільшити річне виробництво LNG ще приблизно на 20 млн тонн (на 27,6 млрд кубометрів). Передусім, на це вплине вихід заводу Plaquemines на повну потужність, стабілізація роботи модульних заводів Cheniere, а також запуск першої лінії Golden Pass LNG – спільного проєкту QatarEnergy та Exxon Mobil, який має розпочати виробництво вже у першому кварталі 2026 року.

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Як повідомлялося, раніше група "Нафтогаз" та польська енергетична компанія Orlen підписали угоду про постачання 300 млн кубометрів американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну у першому кварталі 2026 року. Газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце у Польщі та надходитиме до України через польсько-український кордон.

За даними "Нафтогазу", у 2025 році цим маршрутом до України мало надійти 600 млн куб. м американського LNG. Очікується, що в 2026 році цей показник зросте до 1 млрд куб. м.