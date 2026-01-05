У Британії заборонили рекламу нездорової їжі, щоб подолати кризу дитячого ожиріння, ‒ The Guardian

У Великій Британії з 5 січня 2026 року набрав чинності закон, який забороняє показ реклами нездорової їжі (junk food) на телебаченні до 21:00 та повністю в інтернеті.

Британський уряд сподівається, що це допоможе впоратися з кризою дитячого ожиріння, повідомляє The Guardian.

За новими правилами під заборону реклами потрапляють 13 визначених категорій продуктів, здебільшого з високим вмістом жиру, цукру та солі.

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До них відносяться солодкі безалкогольні напої, солоні снеки, кондитерські вироби, зокрема шоколад і цукерки, морозиво, торти, солодке печиво та батончики, випічка на кшталт круасанів і вафель, підсолоджені йогурти, піца, картопляні чіпси та інші аналогічні продукти.

Під заборону потрапили навіть деякі продукти, які зазвичай вважають здоровими, зокрема сендвічі будь-якого виду та продукти з відділу сніданків, включно з кашами та мюслі. Водночас реклама бренду дозволяється, якщо в ній не показується конкретний продукт.

Хоча закон набуває чинності зараз, британська рекламна індустрія добровільно дотримується його ще з жовтня, щоб правильно виключати продукти, які порушують складні урядові правила. Це призвело до появи перших у історії різдвяних телевізійних кампаній, в яких пудинги та солодощі замінили фруктами та овочами.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо надіслав дипломатичним місіям вказівку розглядати ожиріння нарівні з іншими хронічними захворюваннями як можливу підставу для відмови у видачі віз іноземцям. У документі зазначено, що це стосується чинного правила, яке забороняє в’їзд іммігрантам, якщо вони можуть стати фінансовим тягарем для держави.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), ожиріння підвищує ризик розвитку ряду серйозних хвороб, лікування яких може бути дорогим і тривалим.