Понад 90% імпорту: Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну

Металургійні підприємства України у січні-листопаді 2025 року збільшили імпорт коксу та напівкоксу на 3,2% у річному вимірі – до 642,8 тис. тонн.

Майже весь імпорт коксу та напівкоксу надходив із Польщі: частка її продукції досягла 94%, повідомляє NV із посиланням на розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Зокрема, Україна імпортувала із Польщі за вказаний період 602,01 тис. тонн коксу. Крім того, 27,67 тис. тонн коксу надійшло з Індонезії, а ще 13,06 тис. тонн – із Чехії.

У GMK Center зауважили, що у 2013-2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні впав на 74%, а виробництво коксу – майже на 85%. Це обумовлено тим, що велика частина шахт і коксохімічних підприємств залишилася на неконтрольованих територіях – 64% від загальної кількості.

За оцінками аналітиків, для підтримки поточного рівня виробництва – до 6,5 млн тонн сталі конвертерним і мартенівським способом та 1,3 млн тонн товарного чавуну, – Україні необхідно близько 3,2 млн тонн коксу на рік.

Читайте також: Україна може повністю втратити європейські ринки збуту через екологічне мито СВАМ, – "Метінвест"

Як відомо, у січні 2025 року компанія "Метінвест" Ріната Ахметова призупинила роботу Покровської вугільної групи у зв'язку зі зміною ситуації на лінії фронту, дефіцитом електроенергії та погіршенням безпекової ситуації.

Компанія сприяла евакуації працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей: їм надали можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи "Метінвесту" в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі.