Ринок тролейбусів в Україні торік зріс до рекорду з початку великої війни. ІНФОГРАФІКА

Українські міста в 2025 році отримали 107 тролейбусів, що є рекордом за час повномасштабної війни. Втім, цей показник нижчий за ті, що були в період із 2014 по 2021 рік.

Як повідомляє AllTransUA, найбільшу частку поставок складають нові тролейбуси (75 одиниць), більшість із яких (66 одиниць) була придбана в рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Так, ще в 2024 році було підписано багато угод, які почали реалізуватися в 2025 році, завдяки чому й зросли обсяги закупівель.

На ринку нових тролейбусів в 2025 році майже на рівних домінували "Еталон" та PTS, покриваючи 90% ринку, тоді як решту постачань закрили "Електрон" та "Торговий дім "Літан" (бренд "Дніпро"), які вперше за кілька років виготовили тролейбуси.

Зокрема, "Електрон" розпочав поставки до Івано-Франківська, а "Літан" виготовив тролейбуси для Миколаєва в білоруських кузовах МАЗ, завершивши поставку партії, яка була перервана початком повномасштабного вторгнення.

"Питання походження кузовів залишається відкритим – невідомо, чи вони потрапили в Україну ще до 2022 року, чи були отримані обхідними шляхами пізніше", – зазначається в повідомленні.

За бюджетні кошти нові тролейбуси отримували лише Чернігів (3 тролейбуси "Еталон" Т121 "Барвінок") та Чернівці (6 тролейбусів PTS T123).

Основним отримувачем вживаних тролейбусів став Харків, місто отримало 26 тролейбусів Škoda різних моделей, зокрема місто Брно (Чехія) передало весь свій парк тролейбусів Škoda 21Tr, шо є останньою моделлю Škoda, яку цей виробник випускав у власних кузовах на заводі в місті Остров.

Окрім цього, Рівне придбало 4 тролейбуси Solaris Trollio з міста Люблін (Польща), а Івано-Франківськ отримав останній Gräf & Stift із Зальцбургу (Астрія).

Також Дніпро здійснило заміну кузова тролейбуса ЮМЗ Т1 із використанням невикористаного в 1990-х кузова, що зберігся після зупинки випуску тролейбусів цієї моделі. Всього в Дніпрі є 3 таких машини.

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Як повідомлялося, в грудні Луцьк оголосив тендер на закупівлю тролейбусів коштом Європейського інвестиційного банку. Відповідне оголошення було опубліковано на європейському порталі закупівель Tenders Electronic Daily (TED).

У липні повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк вирішив збільшити обсяг фінансування проєкту "Київський міський електротранспорт" зі 100 млн євро до 300 млн євро.