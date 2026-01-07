Нацбанк оштрафував банки Порошенка і Тігіпка за порушення фінмоніторингу

Національний банк наклав штрафи на п’ять банків та шість небанківських фінансових установ за порушення правил фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Найбільші штрафи отримали "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ, власник – Петро Порошенко) та "Таскомбанк" (власник – Сергій Тігіпко), повідомляє Liga.net із посиланням на НБУ.

Претензії до МІБ стосувалися неналежної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, а також неналежного контролю під час валютних операцій клієнтів. Банку призначили штрафи у розмірі 13,52 млн грн та 1 млн грн відповідно.

"Таскомбанк" оштрафували на 10 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів.

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Менші штрафи отримали державний "Ощадбанк" (5,5 млн грн), "Мотор-Банк" (3 млн грн) та банк "Кліринговий дім" Юлії Льовочкіної (200 тис. грн).

Серед небанківських установ найбільший штраф отримало ПТ "ЕВ.РО.ЛОМБАРД "ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ". Його оштрафували на 595 000 грн за неналежне виконання обов’язку щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів із питань ПВК/ФТ, а також неналежного створення процедур, які забезпечували б ефективне управління ризиками та запобігання використанню послуг і продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів.

Як повідомлялося, Національний банк запровадив вимоги щодо публікації банками та банківськими групами пруденційної інформації з метою приведення банківського регулювання у відповідність до стандартів ЄС.

Ці вимоги ґрунтуються на частині восьмій Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 26 червня 2013 року № 575/2013 про пруденційні вимоги для кредитних установ та змінах до Регламенту (ЄС) № 648/2012, положеннях Базельської угоди (Pillar 3), а також технічних стандартах Європейського банківського органу (EBA) щодо публічного розкриття інформації.