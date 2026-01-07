"Українське Дунайське пароплавство" відсудило будівлю у центрі Будапешта

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) успішно відстояло право власності на свою будівлю в Будапешті (Угорщина).

Як повідомили в Міністерств розвитку громад і територій, 19 грудня 2025 року Столичний суд міста Будапешт визнав недійсною угоду про відчуження цього майна та ухвалив рішення на користь УДП.

Ідеться про будівлю Генерального агентства УДП в Угорщині, розташовану в центральній частині Будапешта. Збереження цього активу має важливе значення як для підприємства, так і для України.

"Важливу роль у цьому рішенні відіграло оновлення системи управління в УДП. Після створення наглядової ради захист цього майна став одним із наших пріоритетів. Цей кейс переконливо демонструє, що впровадження ефективного корпоративного управління є одним із ключових інструментів захисту державної власності, підвищення довіри до підприємств і посилення економічної стійкості України", – зазначив заступник міністра розвитку громад і територій України Андрій Кашуба.

Як додали в Мінгромад, наразі УДП продовжує комплексну роботу із захисту своїх майнових прав та інтересів України за кордоном.

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Як повідомлялося, у вересні минулого року "Українське Дунайське пароплавство" отримало наглядову раду. До складу наглядової ради увійшли провідні експерти галузі з України та Європи.

Що відомо про будівлю

Колишній очільник УДП Дмитро Москаленко пішов із посади в січні 2025 року. Галузеве видання USM писало, що контракт із Москаленком розірвали достроково, передає LIGA.net.

Саме Москаленко займався питаннями повернення закордонної нерухомості компанії.

У серпні 2022 року "Українське Дунайське пароплавство" розказало, що через шахрайські дії ледь не втратило старовинний особняк на набережній у Будапешті. Компанія намагалася продати цей будинок протягом останніх 15 років (станом на 2022 рік).

Ще в 2006 році між УДП, Головним агентством УДП в Угорщині та компанією Intelcom було укладено договір про продаж будівлі за $8 млн, але гроші пароплавство так і не отримало.

У 2020 році новий директор Головного агентства УДП в Угорщині активував цей процес.

"Починаються перекидання будівлі в [угорську "дочку" УДП] Transhold kft., новий договір продажу та інша підозріла метушня", – описувала компанія його дії.

На початку березня 2022 року, не повідомивши керівництво УДП і Міністерство інфраструктури, директор вніс зміни до договору купівлі-продажу, дозволивши зареєструвати право власності на будівлю за покупцем з оплатою через чотири місяці.

Зрозумівши, що схема з незаконною реєстрацією права власності не вдалась, шахраї перейшли до силового варіанту. До будівлі вдерлись два десятки "молодиків".

"У відповідь ми виставили озброєну охорону і повернули контроль над приміщеннями", – розказав тоді Москаленко, який і вів Telegram-канал УДП.

Москаленко заявив, що будівля залишається за УДП, хоча юридичний процес ще триває.

"Але ми поступово відкочуємо назад все, що накоїли шахраї. Буде проведена оцінка будівлі, її справжня ціна значно вище. Продаж будівлі за $8 млн є абсолютно невигідним для УДП, значна частина суми втрачається за рахунок податків", – розповів він.

З угорською "дочкою" Дунайського пароплавства Transship kft. пов'язана ще одна схема. Вона стосується передачі 91 баржі УДП від панамської "дочки" до Transship за ціною 1 євро за судно за балансової вартості барж майже 20 млн євро.