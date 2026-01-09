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Міноборони відсудило $18 мільйонів у американського постачальника боєприпасів

Арбітражний трибунал Швейцарії стягнув $18 мільйонів на користь Міноборони України

Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру ухвалив рішення у справі за позовом Міністерства оборони України до американського постачальника.

Як ідеться в повідомлені Міністерства юстиції України, згідно з цим рішенням, трибунал визнав порушення відповідачем своїх контрактних зобов'язань, задовольнив усі вимоги української сторони в повному обсязі, та постановив стягнути на користь Міноборони понад $18 млн.

"Арбітражне провадження було ініційовано у зв'язку з недопоставкою американською компанією боєприпасів. Постачальник за контрактом, що був укладений на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зобов'язувався поставити Міноборони партію артилерійських боєприпасів у короткий строк. Українська сторона здійснила 100% передоплату вартості товару, однак постачальник поставив тільки третину замовлених боєприпасів із значним простроченням строку поставки та іншими порушеннями контракту", – зазначили в Мін'юсті.

При цьому американська компанія наполягала на тому, що виконала контракт належним чином.

У якості способу захисту компанія стверджувала, що в контракт нібито було внесено зміни, а також що Міноборони начебто погодилося покрити додаткові витрати компанії на пошук і закупівлю боєприпасів, що виникли через необачність та недобросовісне виконання постачальником своїх обов'язків.

Окрім цього, відповідач здійснював неодноразові спроби звинувачень Міноборони в нібито недобросовісній процесуальній поведінці та приховуванні доказів.

Однак трибунал погодився з аргументами української сторони та підтвердив, що зміни в контракт внесено не було, компанія-відповідач не виконала контракт належним чином, а вимоги щодо стягнення сплаченої суми за недопоставлені боєприпаси та нарахування штрафних санкцій – визнав обґрунтованими.

Натомість заперечення, аргументи, та безпідставні звинувачення в недобросовісності Міноборони, наведені відповідачем на свій захист, були відхилені.

Представництво прав та інтересів Міністерства оборони України забезпечувалось Міністерством юстиції України. Консультації з питань швейцарського права в цьому провадженні надавала міжнародна юридична фірма Staiger Attorneys at law Ltd.

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Раніше повідомлялося, що Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній, пов'язаних із Ігорем Коломойським, які вимагали переглянути рішення Стокгольмського арбітражу в справі "Укрнафти" від 4 лютого 2021 року.

До того районний суд Відня (Австрія) надав дозвіл українській групі "Нафтогаз" на примусове виконання арбітражного рішення проти Росії ("Кримське рішення") на суму понад $5 млрд.

Автор: 

арбітраж (245) Міноборони (1039) Мін’юст (661) суд (3386) США (5699) Швейцарія (407)
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