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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Угода про надра із США: Україна віддасть велике родовище літію оточенню Трампа, – NYT

Україна віддасть велике родовище літію оточенню Трампа

Українська урядова комісія визначила переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища "Ділянка Добра" у Кіровоградській області консорціум американських інвесторів.

Серед його учасників – близький до президента США Дональда Трампа мільярдер Рональд Лаудер та енергетична компанія TechMet, пише The New York Times з посиланням на джерела.

За словами двох членів урядової комісії, угода по суті укладена, хоча це рішення ще потребує офіційного схвалення Кабінету Міністрів.

Консорціум-переможець конкурсу тісно пов'язаний з адміністрацією Трампа. Зокрема, американський мільярдер Рональд Лаудер знайомий із Трампом ще з коледжу і є одним з ініціаторів ідеї купити багату на ресурси Гренландію. Іншим учасником консорціуму є енергетична компанія TechMet, яка частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному під час першого президентського терміну Трампа.

Два неназваних члени комісії запевнили, що заявка консорціуму-переможця випередила конкурентів, відкинувши припущення про фаворитизм.

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NYT зауважує, що сфера, яка викликала найбільший інтерес у Трампа, – це мінеральні багатства України. Минулої весни Київ підписав угоду, яка відкриває доступ для США до українських мінеральних ресурсів.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Державна служба геології та надр України оголосила конкурс на укладення угоди про розподіл копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах "Ділянки Добра"одного з найбільших родовищ літію в Україні.

Спецдозвіл надаватиметься переможцю на 50 років з метою проведення пошуку, видобутку та збагачення (первинної переробки) літію, ніобію, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму та золота.

Згідно з угодою між США та Україною щодо корисних копалин, половина доходів, які уряд України отримує від літієвої "Ділянки Добра", буде спрямована до спільного інвестиційного фонду.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року на той час міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

Цей фонд має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури.

Ключові параметри комерційної угоди між США та Україною:

  • структура партнерства. Фонд створено як безстрокове партнерство між DFC (американська сторона) та Агентством з питань державно-приватного партнерства (українська сторона);
  • капітальні внески. Початковий капітал формують 50% роялті України від нових та "сплячих" спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів, а також внесок США через DFC та український початковий внесок;
  • доходи. Увесь прибуток протягом перших 10 років буде реінвестований в українські проєкти (видобуток корисних копалин, енергетика, нафта і газ, логістика);
  • права DFC – DFC отримує пріоритетний, але не монопольний доступ: право першого розгляду інвестицій та можливість залучати співінвесторів зі США, водночас проєкти можуть паралельно працювати з іншими інвесторами.

Автор: 

видобуток (1902) США (5699) копалини (123) Трамп Дональд (943) надра (79)
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Топ коментарі
+8
Більш ніж 30 років Україна не мала ніякої суттєвої користі від тих ресурсів. Родовища корисних копалин були віддані переважно різноманітним пройдисвітам за безцінь, або не розроблялися
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09.01.2026 20:21 Відповісти
+6
Агов, попустіться. Один хрін воно не ваше, а ахметова, пінчука чи фірташа.
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09.01.2026 23:34 Відповісти
+4
Я НЕЗГОДЕН !!!
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09.01.2026 18:22 Відповісти

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