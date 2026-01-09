Угода про надра із США: Україна віддасть велике родовище літію оточенню Трампа, – NYT

Українська урядова комісія визначила переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища "Ділянка Добра" у Кіровоградській області консорціум американських інвесторів.

Серед його учасників – близький до президента США Дональда Трампа мільярдер Рональд Лаудер та енергетична компанія TechMet, пише The New York Times з посиланням на джерела.

За словами двох членів урядової комісії, угода по суті укладена, хоча це рішення ще потребує офіційного схвалення Кабінету Міністрів.

Консорціум-переможець конкурсу тісно пов'язаний з адміністрацією Трампа. Зокрема, американський мільярдер Рональд Лаудер знайомий із Трампом ще з коледжу і є одним з ініціаторів ідеї купити багату на ресурси Гренландію. Іншим учасником консорціуму є енергетична компанія TechMet, яка частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному під час першого президентського терміну Трампа.

Два неназваних члени комісії запевнили, що заявка консорціуму-переможця випередила конкурентів, відкинувши припущення про фаворитизм.

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NYT зауважує, що сфера, яка викликала найбільший інтерес у Трампа, – це мінеральні багатства України. Минулої весни Київ підписав угоду, яка відкриває доступ для США до українських мінеральних ресурсів.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Державна служба геології та надр України оголосила конкурс на укладення угоди про розподіл копалин, які видобуватимуться та збагачуватимуться у межах "Ділянки Добра" – одного з найбільших родовищ літію в Україні.

Спецдозвіл надаватиметься переможцю на 50 років з метою проведення пошуку, видобутку та збагачення (первинної переробки) літію, ніобію, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму та золота.

Згідно з угодою між США та Україною щодо корисних копалин, половина доходів, які уряд України отримує від літієвої "Ділянки Добра", буде спрямована до спільного інвестиційного фонду.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року на той час міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

Цей фонд має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури.

Ключові параметри комерційної угоди між США та Україною: