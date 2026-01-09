Перехід АПК України на європейські стандарти відкриє преміальний ринок для експортерів, – Мінекономіки

У фокусі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України – розширення торговельних можливостей через наближення українського агропромислового комплексу до вимог Європейського Союзу та збільшення квот.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Агросектор забезпечує до 60% валютної виручки. І будь-які затримки або його обмеження швидко позначаються як на українській економіці, так і на зовнішніх ринках. Саме тому фокус міністерства – двоколійний. Збільшення квот забезпечує ширший доступ до ринку, а перехід на європейські стандарти дає можливість системно користуватися цим доступом. Додатково цей курс закріплено в змінах до угоди про асоціацію, ухвалених у жовтні", – сказав Соболев.

Він наголосив, що у пріоритеті аграрної політики країни є нарощування переробки.

У 2024 році український експорт зріс до $41-42 млрд, але понад дві третини цього обсягу забезпечують агросировина, руда та сталь, а переробна промисловість дає лише близько 10% ВВП – замість близько 20%, характерних для розвинених економік.

За словами Соболева, виходу із сировинної моделі сприяють як обмеження, так і стимули. Серед прикладів: експортні мита на насіння соняшнику сформували потужну олійноекстракційну галузь, мораторій на експорт лісу-кругляку стимулював інвестиції у деревообробку й меблеве виробництво.

"Ми будемо й надалі спрямовувати підтримку в переробку й логістику – через гарантії, пільгові кредити, компенсацію відсотків і донорські програми. Також паралельно будемо спрощувати умови для інвесторів: швидші дозволи, підведена інфраструктура, спрощена зміна цільового призначення землі, страхування воєнних ризиків", – додав Соболев.

Він також нагадав, що сільгоспвиробники можуть скористатися низкою програм, об'єднаних політикою "Зроблено в Україні".

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Як повідомлялося, площі під коноплями та горохом в Україні зростатимуть завдяки появі потужностей із їхньої переробки.

До того стало відомо, що частка земель, придатних для сільськогосподарського використання, в Україні становить приблизно 56,8% від загальної площі країни. Такий самий показник має Молдова. У світовому рейтингу за цим параметром Молдова посідає третє місце, а Україна ‒ четверте. Попереду лише Данія з показником 59,1% та Бангладеш із 60,2%.

Водночас середній глобальний рівень частки сільськогосподарських земель становить 14,3%, про що свідчать дані дослідження Світового банку, підготовленого на основі статистики Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Також повідомлялося, що переробка олійних в Україні наразі перебуває на максимальному рівні за останні роки, оскільки завдяки запровадженню соєво-ріпакових змін зросло завантаження переробних потужностей.