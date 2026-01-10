"Nestlé в Україні" відкликає окремі партії дитячого харчування: як відрізнити небезпечний продукт?

Компанія "Nestlé в Україні" добровільно відкликає окремі партії дитячого харчування брендів NAN® та NESTOGEN® для забезпечення максимального рівня безпечності та якості продуктів для дітей.

Всі заходи здійснюються відповідно до законодавства України та внутрішніх стандартів Nestlé, що гарантують безпечне споживання продукції, повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

На початку грудня Nestlé вже проводила добровільне відкликання обмежених партій дитячих сумішей у низці європейських країн як запобіжний захід через потенційний ризик на одній із виробничих ліній. Ці партії продукції до України не постачалися.

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Nestlé негайно заблокувала продукцію, яка перебувала під її контролем, запровадила посилені протоколи контролю якості та додаткові випробування відповідних партій перед виходом на ринок, а також провела повну процедуру простежуваності та поглиблений аналіз першопричин.

У ході розслідування було виявлено дефект якості в одному з інгредієнтів від постачальника, який використовувався у виробництві окремих сумішей.

Зважаючи на принцип запобіжності, ухвалено рішення про добровільне превентивне відкликання продукції, яка потенційно могла містити цереуліди (вони продукуються окремими штамами Bacillus cereus).

Держпродспоживслужба закликала споживачів уважно перевіряти інформацію про продукцію під час її придбання.

"Безпечність дитячого харчування є пріоритетом державної політики у сфері безпечності харчових продуктів. Всі виробники та імпортери зобов’язані інформувати про будь-які випадки відкликання продукції та вживати заходів для оперативного реагування на потенційні ризики", ‒ наголосили у відомстві.

Станом на сьогодні підтверджених випадків захворювання не зафіксовано. Відкликання носить виключно запобіжний характер.

Як повідомлялося, 19 листопада 2025 року набрав чинності закон №2718-IX "Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами", який запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, що контактують з харчовими продуктами – від упаковки, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовується у харчовому виробництві.

Таким чином вперше законодавчо встановлені чіткі вимоги до безпечності харчової упаковки та матеріалів, які не повинні виділяти шкідливі речовини або сторонні запахи у продукти.