В Україні почне діяти новий закон про безпечне пакування продуктів. Що ним передбачено?

В Україні 19 листопада цього року набирає чинності закон №2718-IX "Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами", який запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, що контактують із харчовими продуктами – від упаковки, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовується у виробництві харчів.

Про це повідомили в Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, вперше на законодавчому рівні встановлюються чіткі вимоги до безпечності харчової упаковки та матеріалів, які не повинні виділяти у продукти шкідливих речовин чи сторонніх запахів.

Закон зобов'язує виробників і імпортерів:

впровадити належну виробничу практику (GMP);

декларувати відповідність матеріалів встановленим вимогам;

контролювати міграцію хімічних речовин із упаковки в продукти;

проводити наукову оцінку ризиків;

забезпечувати правильне маркування упаковки.

Матеріали та предмети, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть перебувати в обігу до завершення строку придатності.

"Тобто бізнес матиме час для планової заміни упаковки, а споживачі – поступовий перехід на безпечні матеріали. Це рішення дозволить уникнути дефіциту пакувальних матеріалів і водночас забезпечить дотримання вимог безпеки", – зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Мета закону – захистити здоров'я споживачів, гармонізувати українські стандарти з нормами Європейського Союзу та гарантувати, що кожна упаковка, у якій зберігаються продукти, є безпечною для людини. Після впровадження цих вимог українські виробники отримають можливість виходити на європейські ринки з пакуванням, яке відповідає цивілізованим вимогам якості.

