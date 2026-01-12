Інвестори втрачають віру в перемир’я: євробонди України почали знижуватися, – Bloomberg

Єврооблігації України, які суттєво подорожчали наприкінці 2025 року на тлі рішення про надання нового фінансування від ЄС, почали дешевшати, оскільки серед інвесторів зростають побоювання щодо перспектив прогресу у мирних переговорах.

Згідно із підрахунками Bloomberg, деякі суверенні облігації України від середини грудня і до кінця минулого року зросли в ціні на 7 центів за долар номіналу, але від початку січня вони подешевшали приблизно на 2 центи.

Наприклад, євробонди України з терміном погашення у лютому 2034 року наприкінці грудня котирувались на рівні 62,5 цента за долар номінальної вартості, а зараз оцінюється приблизно в 60,5 цента.

Попри заяви президент Володимира Зеленського про те, що угода про гарантії безпеки США для України перебуває на завершальній стадії, зберігається невизначність, скільки часу знадобиться Росії, щоб погодитися будь-яку мирну угоду, і як буде фінансуватися відбудова зруйнованої війною інфраструктури, зауважує Bloomberg.

Засновник і головний інвестиційний директор хедж-фонду Frontier Road Мартін Берсетче зазначає, що його оцінки щодо України покращилися після того, як ЄС у грудні погодився надати країні нову позику в розмірі 90 мільярдів євро. Втім, за його словами, будь-які подальші оцінки залежатимуть від завершення вторгнення Росії, і "на жаль, терміни тривалого припинення вогню наразі невизначені".

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Після завершення реструктуризації ВВП-варантів у грудні, Україна вже реструктуризувала 94% свого комерційного зовнішнього боргу, а перше великі погашення її єврооблігацій відбудеться не раніше 2029 року, свідчать дані агентства Fitch.

Однак державні компанії НАК "Нафтогаз України" та "Укрзалізниця" все ще мають облігації зі строком погашення у 2026 році. При цьому "Укрзалізниця" минулої п'ятниці вже оголосила при призупинення купонних виплат на своїми євробондами. Приватні компанії "ДТЕК", "Інтерпайп" та МХП також мають борг, термін погашення якого настає цього року.

Мартін Берсетче зазначає, що незалежно від можливого припинення вогню, він набагато оптимістичніший щодо результатів діяльності місцевих корпорацій, зазначаючи, що показники боргу більшості компаній покращуються, а вони продовжують генерувати вільний грошовий потік.

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Втім, очікується, що переговори з власниками облігацій щодо реструктуризації боргу українських компанії будуть відносно легкими у 2026 році, додає аналітик з кредитних досліджень Aegon Asset Management Юарт МакКеррон.

Тим не менш, війна негативно впливає на діяльність українських компаній. І хоча МакКеррон бачить підстави для обережного оптимізму, їх майбутнє залежить від припинення бойових дій.

"Підтримка прибутковості може виявитися складнішою, якщо перспективи миру зникнуть далі у 2026 році, а Росія продовжуватиме атакувати життєво важливу інфраструктуру", – сказав він.

Як повідомлялося, минулого тижня "Укрзалізниця" оголосила про призупинення купонних виплат за єврооблігаціями. Загальний борг компанії за випущеними у 2019 та 2021 роках єврооблігаціями перевищує $1 млрд, з них понад $700 млн підлягають погашенню вже у липні 2026 року.