Індія пропонує зобов’язати виробників смартфонів надавати вихідний код

Індія пропонує зобов’язати виробників смартфонів надавати уряду вихідний код і внести низку змін до програмного забезпечення в межах нового пакета заходів безпеки, що вже спричинило закулісний опір з боку Apple та Samsung.

Про це повідомляє Reuters.

Цей пакет заходів є частиною ініціатив прем’єр-міністра Нарендри Моді, спрямованих на посилення захисту персональних даних, оскільки на другому за величиною ринку смартфонів у світі, де налічується майже 750 мільйонів пристроїв, зростає масштаб онлайн-шахрайства та витоків інформації.

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Однією з найчутливіших вимог є доступ до вихідного коду – базових програмних інструкцій, які забезпечують роботу пристроїв. Документи передбачають, що код вивчатимуть і, за потреби, перевірятимуть у визначених індійських лабораторіях.

Пропозиції також передбачають обов’язок виробників забезпечити можливість видалення попередньо встановлених програм і блокувати фоновий доступ застосунків до камери та мікрофона, щоб "запобігти зловмисному використанню".

"Представники галузі висловили стурбованість тим, що подібні глобальні стандарти безпеки не запроваджувалися жодною країною", ‒ йдеться у грудневому документі міністерства, підготовленому після зустрічі з Apple, Samsung, Google та Xiaomi.

Виробники смартфонів традиційно жорстко захищають вихідний код: Apple, зокрема, відмовила Китаю у його наданні у 2014-2016 роках, і правоохоронні органи США також безуспішно намагалися його отримати.

Заплановані Індією процедури "аналізу вразливостей" та "перевірки вихідного коду" потребуватимуть від компаній проведення повної оцінки безпеки, після чого індійські лабораторії зможуть перевіряти достовірність наданих даних шляхом аналізу коду.

"Це неможливо через секретність і вимоги до захисту приватності", ‒ зазначено в конфіденційному документі MAIT, підготовленому у відповідь на урядову ініціативу.

Індійські вимоги також передбачають автоматичне та регулярне сканування смартфонів на шкідливе програмне забезпечення. Виробники пристроїв повинні будуть завчасно інформувати Національний центр безпеки зв’язку про основні оновлення ПЗ та патчі безпеки, після чого центр матиме право їх перевіряти.

Як повідомлялося, технологічний концерн Samsung Electronics очікує неминуче зростання цін на електроніку у світі. Причиною став гострий брак чипів пам’яті, через який виробники змушені переглядати вартість готової продукції ‒ від смартфонів до побутових приладів.

Основним чинником дефіциту став стрімкий розвиток штучного інтелекту: будівництво нових дата-центрів потребує великих обсягів високопродуктивної пам’яті, тому виробничі потужності переорієнтовують на дорогі ШІ-чипи, що призводить до нестачі пам’яті для масових пристроїв.