"Укрзалізниця" анонсувала запровадження динамічного ціноутворення на квитки: що відомо?

Рішення щодо впровадження динамічного ціноутворення на сегмент СВ, яке є одним із заходів компенсації в межах пільгової програми "УЗ-3000", набуде чинності в найближчі тижні.

Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ціла низка інструментів гнучкого тарифоутворення преміального сегменту, які перекривають (витрати на "УЗ-3000"), навіть дають нам люфт в декілька сотень мільйонів гривень в плюс", ‒ зазначив Перцовський, не розкриваючи деталі.

Голова правління нагадав, що в програмі "УЗ-3000" передбачено обмежену кількість місць, і з її запуску на початку грудня реалізовано близько 80 тис. місць з середнім чеком 300-400 грн.

Він також підкреслив, що реальні втрати доходів від цих безкоштовних квитків менші, оскільки більшість пасажирів, які скористалися програмою, не поїхали б інакше, а у піковий період програма не діяла.

Перцовський додав, що позитивний фінансовий ефект програми "УЗ-3000" для компанії забезпечуватиметься не лише за рахунок гнучкого тарифоутворення, а й через системний механізм компенсації вартості пасажирських перевезень (PSO), який має бути розроблений у першому кварталі 2026 року.

"Ми вчора мали спілкування з Міністерством фінансів, вони навіть налаштовані пришвидшити цей процес", ‒ зазначив голова правління.

Кабінет міністрів постановою №1555 від 2 грудня 2025 року дозволив Міністерству розвитку громад та територій переглядати тарифи на платні перевезення для реалізації програми "Укрзалізниці" з безкоштовних поїздок до 3000 км у 2026 році, зокрема підвищувати тарифи на вагони СВ та першого класу та робити їх залежними від строків продажу й попиту.

У постанові передбачено ширший набір компенсаторів програми "3000", зокрема удосконалення тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу в міжнародному та внутрішньому сполученні, запровадження нових послуг, зміни умов повернення проїзних документів та платежів за них.

На першому етапі програми "УЗ-3000", який стартував на початку грудня, безкоштовні квитки з’явилися на більш ніж 20 поїздах, що курсують з/в прифронтові регіони. Програма надає вільні місця в плацкарті та купе регіональних поїздів, а також у другому класі потягів "Інтерсіті".

Другий етап, відповідно до постанови, стартує після створення механізму PSO, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" тимчасово призупиняє виплати купонів за єврооблігаціями, щоб зберегти ліквідність. Пріоритетом залишаються безперебійні залізничні перевезення та виплата зарплат працівникам.

Загальна сума боргу за єврооблігаціями 2019 та 2021 років перевищує $1 млрд, з яких понад $700 млн підлягають погашенню вже в липні 2026 року.