Україна торік збільшила експортну виручку майже на 5%, – НБУ

Минулого року в Україну з-за кордону надійшло майже на 5% більше експортної виручки, ніж попереднього року.

Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Укрінформ.

"Відбулося подальше поліпшення ситуації з надходженням експортної виручки завдяки скоординованій роботі держорганів. У 2024 році зробили завдання "максимум", наростивши надходження на 19,5%, у 2025 році вдалося не лише підтримати цю планку, а підвищити її – на 4,8%", – зазначив Пишний.

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У вересні минулого року заступник голови НБУ України Юрій Гелетій заявляв, що динаміка надходження в Україну експортної виручки є сталою, що свідчить про ефективність фінансового моніторингу Національного банку України за цим напрямом.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року становили $57,29 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.