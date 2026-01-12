Витрати українських аграріїв на польові роботи зростуть цьогоріч на 5-10%

Витрати агровиробників України на комплекс польових робіт у 2026 році збільшаться на 5-10%.

За словами завідувача відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Олександра Захарчука, аграрії входять у новий сезон із високою собівартістю вирощування сільськогосподарських культур та мінімальним запасом міцності, передає АПК-Інформ.

Захарчук зазначив, що витрати на насіння та засоби захисту рослин лишаються для представників агробізнесу головним фінансовим тягарем.

"У 2026 році сільгоспвиробникам доведеться витратити на комплекс польових робіт на 5-10% більше: замість торішніх майже 600 млрд грн – до 620-650 млрд грн", – сказав Захарчук.

При цьому він зауважив, що різкого подорожчання не прогнозується, адже більшу частку матеріально-технічних ресурсів аграрії закупили в 2025 році.

Проте вплинути на збільшення витрат протягом року можуть інші чинники. Зокрема, нестача працівників, ціни на пальне та добрива.

"Саме вони формують значну частину виробничих витрат і безпосередньо впливають на кінцеву вартість вирощування культур. Наприклад, придбання дизелю у 2025 році потребувало додаткових 5,7 млрд грн – через зростання акцизного податку відбулось зростання суми на 10%. Разом з цим у 2026 році інфляційні процеси можуть додати ще 10-12% до нинішньої ціни реалізації пального", – прокоментував Захарчук.

Натомість, додав він, ситуація на ринку мінеральних добрив залишалася нерівномірною: ціни на частину позицій стабілізувалися, на інші – продовжували зростати.

"Це означає, що й у 2026 році ця стаття витрат може здорожчати. У цьому році аграрії планують внести стільки само мінеральних добрив, як і торік – 1,8-1,9 млн тонн у діючій речовині, тобто приблизно 85-90 кг на 1 гектар. При тих самих обсягах може відбутися незначне зростання їх вартості на 5-7%, на це вплине здорожчання азотних добрив", – підсумував Захарчук.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства зазначили, що перехід агропромислового комплексу України на європейські стандарти відкриє преміальний ринок для експортерів.

Перед тим Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) опублікувала План реагування на надзвичайні ситуації та оперативне відновлення України на 2026-2028 роки, в якому викладено пріоритетні заходи стосовно захисту джерел коштів для сільського населення, відновлення виробничого потенціалу та надання підтримки агропродовольчому сектору України.

До того стало відомо, що частка земель, придатних для сільськогосподарського використання, в Україні становить приблизно 56,8% від загальної площі країни. Такий самий показник має Молдова. У світовому рейтингу за цим параметром Молдова посідає третє місце, а Україна ‒ четверте. Попереду лише Данія з показником 59,1% та Бангладеш із 60,2%.