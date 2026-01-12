Надходження від податку на нерухомість торік зросли на 19%. Які регіони сплатили найбільше?

В Україні за підсумками 2025 року майже 1,1 млн платників сплатили понад 12,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Як повідомили в Державній податковій службі, це на 19,3%, або майже на 2,1 млрд грн, більше, ніж у 2024 році.

Де сплатили найбільше

Найбільші суми податку сплачено у таких регіонах:

місто Київ – 2,5 млрд грн,

Львівська область – 1,3 млрд грн,

Київська область – 1,3 млрд грн,

Дніпропетровська область – 1,2 млрд грн.

"Надходження спрямовуються до місцевих бюджетів та використовуються для фінансування соціально важливих програм, розвитку інфраструктури та покращення якості життя громад", – зазначили в Держподатковій.

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Як повідомлялося, минулого року за програмою доступної іпотеки "єОселя" 7769 українців придбали власне житло.

До того Національний банк оголосив про плановану трансформацію державної іпотечної програми "єОселя". Нова модель має запрацювати на початку 2026 року.

Перед тим Кабінет Міністрів знизив ставку за іпотекою для мобілізованих та обмежив площу житла за програмою "єОселя".