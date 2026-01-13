У Польщі пропонують ввести податок на "нездорову" їжу: про які продукти йдеться?

До Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів Польщі подали петицію з вимогою запровадити податок на "нездорові" харчові продукти. Її автори визначили низку категорій товарів, які, на їхню думку, мають подорожчати.

Про це повідомляє Inpoland.net.pl.

За аналогією з поступовим підвищенням акцизів на сигарети в ЄС, що має стримувати куріння, автори петиції пропонують застосувати такий підхід і до продуктів, які негативно впливають на здоров’я.

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Зокрема, вони звертають увагу на високооброблені продукти з мінімальною часткою натуральних інгредієнтів та великою кількістю штучних добавок. На їхню думку, такі товари повинні обкладатися новим податком у розмірі 5 злотих.

У документі також пропонується запровадити податок на продукти, які вводять споживачів в оману або містять речовини, які впливають на відчуття голоду та насичення, стимулюючи переїдання.

Зокрема, пропонується стягувати 5 злотих податку з таких категорій товарів:

оброблених, сильно оброблених і ультраоброблених продуктів;

продуктів, які маскуються під здорову їжу;

товарів із маркетинговими маніпуляціями;

харчових продуктів зі штучними інгредієнтами ‒ барвниками, консервантами, антиоксидантами, регуляторами кислотності, емульгаторами, розпушувачами, підсилювачами смаку тощо, які можуть шкодити здоров’ю;

продуктів, що впливають на центри ситості та винагороди, через що людина споживає більше калорій, ніж потрібно, не відчуваючи насичення.

Отримані від податку кошти пропонують спрямовувати на підтримку дієтологічних послуг у межах первинної медичної допомоги, а також на профілактику та лікування хвороб, пов’язаних зі способом життя.

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