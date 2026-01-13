Фонд гарантування за минулий рік продав активи збанкрутілих банків на 1,5 мільярда. ТОП-3 аукціонів

Фонд гарантування вкладів у 2025 році отримав майже 1,5 млрд грн від продажу активів банків, що ліквідуються.

Як повідомили в Фонді, буо проведено 104 результативні аукціони через систему "Прозорро.Продажі".

Загалом упродовж 2025 року через систему "Прозорро.Продажі" було успішно реалізовано активи 10 банків, що ліквідуються.

Банками-лідерами за сумою завершених угод стали:

АТ "МР Банк" із сумою майже 1,1 млрд грн;

АТ "Фінанси та кредит" – 243,7 млн грн;

АТ "Комінвестбанк" – 78,1 млн грн.

Найрезультативнішим місяцем торік за сумою залучених коштів став квітень із сумою продажу 931 млн грн.

Що саме продають

За типом активів найбільша частка за кількістю результативних аукціонів припадає на нерухоме майно, земельні ділянки, основні засоби – 63%.

Ще 15% результативних аукціонів – продаж права вимоги за кредитами фізичних осіб, 13% – продаж права вимоги за кредитами юридичних осіб.

"Усі активи банків у ліквідації виставляються Фондом гарантування на відкритий продаж: від прав вимоги за кредитами – до банкоматів та картин, що перебувають на балансі банків. Для нас важливий кожен успішний аукціон. Адже кошти, отримані від покупців, йдуть на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються", – сказав директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Олександр Кульчицький.

Найуспішніші аукціони 2025 року

Одним із успішних лотів, проданих уже з перших торгів, стала будівля банку площею 196,5 кв. м на Закарпатті. За актив АТ "Комінвестбанк" змагалося п’ять учасників.

При стартовій ціні у майже 4,7 млн грн, ціна продажу склала 8 млн грн (+71%).

Найбільше ціна зросла на аукціоні з реалізації машиномісця в Харкові. Участь у торгах за майно АТ "Мегабанк" взяли троє учасників.

За підсумками аукціону фінальна вартість від виставленої зросла вдвічі: з 117,6 тис. грн до 240 тис. грн.

Аукціоном із найбільшою кількістю учасників став продаж автомобіля, що належав ПАТ "Промінвестбанк", колишній "дочці" російського банку. На торги зареєструвалися 10 учасників.

У результаті ціна продажу зі стартових 261,9 тис. грн зросла до 492 тис. грн.

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Нагадаємо, з початку 2026 року для банків діють оновлені правила оподаткування, які змінюють як ставку податку на прибуток, так і порядок врахування збитків попередніх років. Базову ставку податку на прибуток для банків з 1 січня 2026 року встановлено на рівні 50%. Така сама ставка протягом 2026 року застосовуватиметься і до дивідендів, які виплачують банки.

Також повідомлялося, Національний банк оновив положення про Систему BankID НБУ з метою приведення його норм у відповідність до вимог законодавства щодо електронної ідентифікації та європейських стандартів у цій сфері.