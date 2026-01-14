Агрохолдинг МХП Косюка готується розмістити євробонди на суму до $1 мільярда

Аграрний холдинг МХП, який має погасити єврооблігації на $550 млн у квітні цього року і заявляв про плани їх рефінансувати, почав підготовку до можливого нового випуску облігацій.

Зокрема, низка українських дочірніх підприємств МХП в Україні на зборах акціонерів 8 січня надали згоду на надання поруки холдинговій компанії MHP Lux S.A. за новим випуском єврооблігацій, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Порука надана за новими облігаціями, які можуть бути випущені та розміщені MHP Lux S.A. на міжнародних ринках капіталу на сукупну основну суму не більше ніж $1 млрд з процентною ставкою, що не перевищує 25% річних та строком погашення не більше п’яти років.

Передбачається, що довірчим управителем виступатиме лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером випуску – J.P. Morgan SE.

Окрім того 9 січня збори акціонерів ПрАТ "МХП" погодили укладання договорів, пов’язаних із залученням фінансування та/або рефінансування компаніями MHP SE (Кіпр) або MHP Lux S.A.

Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. із погашенням 3 квітня цього року, за даними Франкфуртської фондової біржі, у вівторок подорожчали на 0,22% – до 95,20% від номіналу, що близько до максимальної оцінки з кінця 2021 року. Водночас облігації із погашенням у 2029 році подешевшали на 0,19% – до 86,08%.

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Як повідомлялося, у звіті за третій квартал 2025 року МХП заявила, що керівництво компанії оцінює доступні альтернативні варіанти фінансування та планує розпочати реалізацію плану рефінансування старших облігацій зі ставкою 6,95% протягом першого кварталу 2026 року.

Згідно зі звітом, станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,53 млрд, порівняно із $1,18 млрд станом на початок минулого року, а скоригований прибуток EBITDA за останні 12 місяців зріс до $586 млн з $566 млн на початок року. Компанія мала на кінець вересня цього року $463 млн вільних коштів порівняно із $355 млн на початок року.

Попереднє погашення великого випуску єврооблігацій МХП на $500 млн припадало на 10 травня 2024 року. Тоді компанія у вересні-грудні 2023 року оголошувала тендери із дострокового викупу своїм цінних паперів і спочатку змогла викупити їх на $150,8 млн за 85% від номіналу, а потім на $138,1 млн за 95% від номіналу.

Тоді ж МХП вдалося досягти угод з низкою міжнародних фінансових інституцій про фінансування, яке може бути використано для викупу: про виділення по $100 млн заявили Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із Групи Світового банку, а ще до $250 млн - Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

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Нагадаємо, агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні, на Балканах та в Іспанії.

Основний власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.