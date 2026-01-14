Росію накрила рекордна з початку повномасштабної війни хвиля дефолтів бізнесу

Четвертий рік розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в Україні став найскладнішим для ринку боргових зобов'язань РФ щонайменше з 2022 року: одразу у 48 компаній відбулися дефолти та примусові реструктуризації щодо випусків облігацій та цифрових фінансових активів.

Як пише The Moscow Times із посиланням на дані Cbonds, у 2024 році труднощі з виплатами за бондами були в 25 компаній, у 2023 році – у 27, а за 2022 рік їх було 32.

При цьому в 2025 році до числа тих, хто оголосив про дефолт або реструктуризацію за борговими облігаціями, увійшли 36 російських компаній, які раніше вважалися надійними. 2024 року таких була меншість.

Більшість кредитних подій (234 випадки, або 85%) у 2025 році припало на прямі дефолти (на суму 15,6 млрд руб.), тоді як розмір технічних дефолтів склав 3,1 млрд руб., підскочивши в 3,8 раза за рік.

Загальний обсяг проблемних боргових зобов'язань російських компаній за минулий рік досяг 18,1 млрд руб. (менше 0,1% ринку), що втричі менше значень 2024 року (57,8 млрд руб.). В основному невиплату за облігаціями оголошували малі та середні компанії з невеликими випусками, тому "середній чек" дефолту становив 62 млн руб.

Основною причиною проблем стало зростання вартості рефінансування позик: компаніям, які набрали борги у 2020-2021 роках під 13-15%, 2024–2025 довелося перекредитуватися під 26-35%.

До кінця минулого року ринкова прибутковість помітно знизилася, проте за високоприбутковими облігаціями вона все одно сягала 27,5-29%.

На думку експертів на ринку, хвиля дефолтів на борговому ринку "з високою ймовірністю" продовжиться у 2026 році і їхня кількість збільшиться ще на 10-20% порівняно з 2025 роком "за рахунок інерції дорогого рефінансування та погіршення фінансових показників позичальників".

Окрім проблем із виплатами, інвесторам у бізнесу на тлі скорочення попиту та високої ключової ставки стрімко зростає кредитне навантаження. Так, у 2024 році на виплату відсотків банкам російські компанії віддали 11,5 трлн руб., що на 83% більше рік до року. А за перше півріччя 2025 року їхні відсоткові витрати злетіли ще на 54%, до 7,5 трлн руб., при скороченні сальдованого прибутку в економіці за той самий період на 8,4%, до 13,1 трлн руб.

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Стан компаній у Росії

Як повідомлялося, за словами топменеджерів найбільших промислових компаній РФ, 2025 року ситуація з продажами їхньої продукції цього року стала найгіршою з 1998 року.

Раніше стало відомо, що в Росії цього року вперше з початку розв'язаної нею повномасштабної війни проти України скоротилася кількість компаній. Із січня по грудень кількість зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб організацій зменшилася на 67,4 тис., або на 2,08% рік до року.

Також повідомлялося, що збитки російських компаній у 2025 році різко зросли. Так, із січня по вересень сукупний показник збільшився майже на чверть рік до року й досяг 6,52 трлн руб. ($83,64 млрд). У мінус спрацювали 18,4 тис. компаній, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Перед тим стало відомо, що найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.

До того повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.

Військове виробництво

При цьому дві третини приросту ВВП Росії, про який цього року звітує Росстат, припадає на військово-промисловий комплекс, який у тризмінному режимі штампує танки та бомби для армії, що воює проти України.

Із 2022 року на армію, закупівлю зброї та силові структури російський бюджет витратив загалом 42 трлн руб., або $542 млрд. За даними розвідки НАТО, випуск снарядів у РФ підскочив більш ніж 11 разів, до 4,5 млн штук на рік, аз виробництва бомб "Росія випередила всі країни світу", хвалився в листопаді глава "Ростеху" Сергєй Чемезов.

Також повідомлялося, що збитки російських компаній у 2025 році різко зросли. Так, із січня по вересень сукупний показник збільшився майже на чверть рік до року й досяг 6,52 трлн руб. ($83,64 млрд). У мінус спрацювали 18,4 тис. компаній, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Перед тим стало відомо, що найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.

До того повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них – 13 із 78 – перестала справлятися з борговим навантаженням.