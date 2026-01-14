Минулого року стягнення аліментів на дітей зросли на 32%, – Мін’юст

Органи державної виконавчої служби (ДВС) за минулий рік стягнули 16,24 млрд грн аліментів, що на 3,95 млрд грн (або на 32,1%) більша, ніж аналогічний показник за 2024 рік.

Як повідомили в Міністерстві юстиції України, станом на 31 грудня 2025 року на виконанні ДВС перебувало понад 511 тис. виконавчих документів про стягнення аліментів.

Понад третина справ стосувалась заборгованості зі сплати аліментів більше ніж за три місяці.

Що передбачено для боржників

Відповідно до закону України "Про виконавче провадження", за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці:

стягнення може бути звернено на майно боржника. При цьому звернення стягнення на заробітну плату не виключає можливості одночасного звернення стягнення на інше майно боржника;

боржника вносять до Єдиного реєстру боржників;

виконавець роз'яснює стягувачу право звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення – ухилення від сплати аліментів.

У разі, якщо заборгованість перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець має право винести постанови про тимчасове обмеження боржника у таких правах:

виїзд за межі України;

керування транспортними засобами;

користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю;

право на полювання.

Якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за шість місяців із моменту пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення за статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та надсилає його до суду.

Великі строки заборгованості

У випадках, коли заборгованість зі сплати аліментів перевищує:

один рік – накладається штраф у розмірі 20% суми заборгованості;

два роки – 30%;

три роки – 50%.

"Суми таких штрафів стягуються з боржника в установленому порядку та перераховуються стягувачу. Заходи примусового виконання передбачені законом не застосовуються у разі відсутності заборгованості понад три місяці", – зазначили в Мін'юсті.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 27 листопада минулого року були наявні відомості про 186,8 тис. боржників, які не сплачують аліменти понад три місяці.

У квітні Міністерство юстиції оприлюднило роз'яснення щодо стягнення аліментів із військовослужбовців та порядку таких виплат.

До того стало відомо, що в 2024 році українці почали сумлінніше сплачувати аліменти, адже висока заборгованість за аліментами може стати підставою для позбавлення відстрочки від мобілізації.