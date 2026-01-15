Цьогоріч в Україні встановлять 6 модульних мостів для безперебійного руху транспорту, ‒ Агентство відновлення

Минулого року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури встановило два модульні мости на дорогах України.

Цьогоріч заплановано монтаж ще шести збірних конструкцій, повідомляє пресслужба агентства.

Минулого року, у межах домовленостей між урядами Японії та України за Грантовою угодою для Програми екстреного відновлення, за сприяння агентства міжнародного співробітництва JICA та JICS було передано металеві тимчасові збірні мости загальною протяжністю 720 пог. м.

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Довжина прогонової будови становить 20 м. Модульний міст включає проїзну частину з металевих панелей зі спеціальним покриттям, тротуар, а також перильне та бар’єрне огородження. Передані конструкції відповідають сучасним вимогам щодо навантаження та можуть використовуватися для військової логістики та руху великовантажного транспорту.

Модульні мости забезпечують безперебійний рух транспорту на рівні постійних споруд і водночас мають значну перевагу в швидкості монтажу порівняно з будівництвом нових мостів.

У 2025 році такі мости встановлено на автомобільних дорогах державного значення у Тернопільській та Дніпропетровській областях протяжністю 20 та 40 пог. м відповідно.

У 2026 році, за сприятливої безпекової ситуації, планується встановлення ще шести тимчасових мостів різної протяжності – від 20 до 80 пог. м, зокрема і для прифронтових регіонів.

Решта конструкцій зберігаються у Службах відновлення і можуть бути за потреби використані для оперативного ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій та швидкого відновлення транспортного сполучення у громадах.

Як повідомлялося, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури в 2025 році спільно з міжнародними партнерами реалізувало проєкти у 18 областях на загальну суму 1,8 млрд євро. Було виконано 11 проєктів за участю міжнародних фінансових організацій, укладено 6 кредитних угод, з яких 2 ініційовано саме в 2025 році, а також підписано 21 угоду.