Програму "Метінвесту" з повернення української молоді з-за кордону визнали найкращою в Україні

Група "Метінвест" отримала відзнаку національної премії HR Brand Україна за проєкт Steel Force, який спрямований на залучення та повернення молоді до роботи в Україні.

Ще один проєкт компанії ‒ програма розвитку кроскультурних навичок ‒ потрапив до фіналу премії в номінації "Культурний код компанії", повідомляє пресслужба "Метінвесту".

В компанії нагадали, що програма стажування Steel Force стартувала на початку 2025 року та орієнтована на українських студентів, які здобувають освіту у Великій Британії. Основна мета проєкту полягає у створенні можливостей для кар’єрного розвитку молоді в міжнародній компанії та залученні майбутніх фахівців до відбудови України та розвитку вітчизняного гірничо-металургійного комплексу.

За підсумками відбору понад 20 студентів пройшли оплачуване стажування на підприємствах "Метінвесту" в Україні та за кордоном.

Учасники працювали за індивідуальними програмами у сферах фінансів, інвестицій, інжинірингу, продажів, HR та інших напрямках, отримуючи менторську підтримку від досвідчених співробітників компанії. Особлива увага приділялася інтеграції молоді в корпоративну культуру та формуванню довгострокової співпраці з Україною.

Загалом у премії HR Brand Україна брали участь 50 українських і міжнародних компаній, які представили понад 70 HR-проєктів у 15 номінаціях. Організатори відзначають, що всі проєкти об’єднує людиноцентричний підхід, який дозволяє компаніям адаптуватися до викликів війни та зберігати кадровий потенціал.

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Як повідомлялося, мілітарна ініціатива "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передала 1-му корпусу НГУ "Азов" партію безпілотних літальних апаратів загальною вартістю 214 млн грн. Ця передача стала черговим етапом системної підтримки корпусу з боку групи "Метінвест" у 2025 році.

З урахуванням останньої поставки загальна сума допомоги корпусу "Азов" за рік досягла 600 млн грн. Кошти були спрямовані на критично важливі технологічні рішення для фронту, а також на тилове та технічне забезпечення підрозділів.