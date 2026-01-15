МХП Косюка оголосив про викуп євробондів на $550 мільйонів і готує новий випуск облігацій

Агропромисловий холдинг МХП оголосив про початок зустрічей із міжнародними інвесторами у межах підготовки потенційного випуску нових єврооблігацій.

Потенційний новий випуск єврооблігацій буде використаний для рефінансування поточних зобов’язань за єврооблігаціями 2026 року, йдеться у пресрелізі МХП.

Водночас компанія оголосила тендер з викупу всіх своїх облігацій на загальну основну суму $550 млн зі ставкою 6,95%, які підлягають погашенню у квітні 2026 року.

В інвесторів, які погодяться на достроковий викуп облігацій до 26 січня, компанія готова викупити облігації за 100% номінальної вартості, плюс нараховані відсотки.

"Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі", – зазначається у повідомленні.

Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. із погашенням 3 квітня цього року, за даними Франкфуртської фондової біржі, на початку цього тижня торгувалися на рівні біля 95% від номіналу, що близько до максимальної оцінки з кінця 2021 року.

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Як повідомлялося, на початку січня низка українських дочірніх підприємств МХП в Україні надали згоду на надання поруки холдинговій компанії MHP Lux S.A. за новим випуском єврооблігацій на суму до $1 млрд з процентною ставкою, що не перевищує 25% річних та строком погашення не більше п’яти років.

В останньому звіті (за третій квартал 2025 року) МХП заявила, що керівництво компанії оцінює доступні альтернативні варіанти фінансування та планує розпочати реалізацію плану рефінансування старших облігацій зі ставкою 6,95% протягом першого кварталу 2026 року.

Згідно зі звітом, станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,53 млрд, порівняно із $1,18 млрд станом на початок минулого року, а скоригований прибуток EBITDA за останні 12 місяців зріс до $586 млн з $566 млн на початок року. Компанія мала на кінець вересня цього року $463 млн вільних коштів порівняно із $355 млн на початок року.

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Попереднє погашення великого випуску єврооблігацій МХП на $500 млн припадало на 10 травня 2024 року. Тоді компанія у вересні-грудні 2023 року оголошувала тендери із дострокового викупу своїм цінних паперів і спочатку змогла викупити їх на $150,8 млн за 85% від номіналу, а потім на $138,1 млн за 95% від номіналу.

Тоді ж МХП вдалося досягти угод з низкою міжнародних фінансових інституцій про фінансування, яке може бути використано для викупу: про виділення по $100 млн заявили Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із Групи Світового банку, а ще до $250 млн - Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

Нагадаємо, агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні, на Балканах та в Іспанії. Основний власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.