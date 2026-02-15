В Україні розпочався новий збір урожаю тепличних огірків. Ціни на них вищі, ніж на імпортні

В Україні цього тижня одразу в кількох тепличних комбінатах почали реалізацію огірків нового обороту.

Як ідеться в повідомленні EastFruit, поодинокі партії місцевих огірків з'явилися на ринку ще наприкінці минулого тижня, проте на сьогодні ця продукція вже масово почала надходити в продаж.

Утім, нові обсяги огірків усе одно поки недостатні, щоб повністю задовольнити поточний попит. Відтак, продавці утримують ціни на досить високому рівні.

Скільки коштують огірки українського виробництва

Наразі пропозиція огірків досить обмежена, що на тлі стабільно високого попиту дозволяє продавати продукцію по 140-180 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів запропонованих партій.

Ціна на імпорту продукцію

При цьому імпортні огірки виробництва Туреччини зараз реалізуються в діапазоні 130-160 грн/кг.

Учасники ринку пояснюють таку різницю у цінах вищою якістю місцевої продукції, обмеженою пропозицією, а також вищими витратами на виробництво.

Незважаючи на досить холодну зиму, цього року сезон реалізації огірків нового обороту в Україні розпочався приблизно в ті самі терміни, що й рік тому. Однак ціни на огірки в аналогічний період минулого року були в середньому на 14% вищими, ніж зараз.

Прогноз цін

На думку фахівців, суттєвішого зниження цін на огірки варто очікувати не раніше ніж через 1,5-2 місяці, коли на ринку істотно збільшиться пропозиція огірків як зі стаціонарних комбінатів, так і з плівкових теплиць.

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція у січні цього року прискорилася до 0,7%. Зокрема, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,8%, а найбільше (на 14,7%) подорожчали овочі.

Нагадаємо, за даними Держмитної служби, Україна у 2025 році імпортувала овочів "борщового набору", зокрема моркви, буряку, капусти й цибулі, на $89,54 млн, а разом із картоплею – на $164,36 млн.

Перед тим стало відомо, що Україна за минулий рік збільшила імпорт помідорів на 32,5%, до 104,82 тис. тонн, а огірків – на 46,3%, до 70,82 тис. тонн порівняно з 2024 роком.