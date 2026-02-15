У Росії заборонили "паралельний імпорт" одягу та взуття Adidas

Росакредитація анулювала щонайменше 10 сертифікатів відповідності на оригінальне взуття та одяг фірми Adidas. Таким чином, що продаж цих товарів у мультибрендових магазинах у Росії тепер заборонено.

Після Adidas під перевірки можуть потрапити бренди Nike, Reebok, Puma та інші, передає The Moscow Times.

Під час перевірки поставки одного російського ритейлера Московська митниця вимагала оригінали сертифікатів відповідності та протоколи дослідження, але їх не було.

Росакредитація підтвердила, що заблокувала окремі партії товарів під брендом Adidas, поставлені до Росії, через відсутність на них сертифікатів відповідності.

При цьому в російському відомстві назвали недостовірними повідомлення про повну заборону "паралельного імпорту" товарів Adidas до Росії.

Федеральна податкова служба РФ також почала вимагати від продавців підтвердження походження товарів.

Причина перевірок

Російські експерти називають те, що відбувається черговим етапом боротьби влади із "сірим" імпортом у спробі повернути до бюджету мільярди рублів митних платежів.

Президент РФ Владімір Путін раніше висунув вимогу "відбілити" економіку.

За словами власників вантажів, на практиці "відбілення" звелося до сплати додаткових $2,55 за кожний кілограм проблемного товару. При цьому повний пакет документів, включно з коректними сертифікатами, у таких товарів не з'явився.

Вихід Adidas із Росії

Adidas оголосив про призупинення роботи в Росії та тимчасове закриття роздрібних магазинів у березні 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а в жовтні вирішив остаточно згорнути діяльність у РФ.

Проте фактично компанія продовжувала бути присутньою в РФ через структуру Adidas Kazakhstan.

Саме там оформлялися сертифікати відповідності, які потім використовували імпортери при митному оформленні в Росії.

Акредитаційний орган мав на запит надсилати до Росакредитації протоколи випробувань або від казахстанського підрозділу бренду, або від лабораторій, проте цього зроблено не було.

Підробки в Росії

Раніше повідомлялося, що експертиза, проведена в торгових центрах Москви, Санкт-Петербурга, Калінінграда, Севастополя та Челябінська, показала, що серед 1300 пар кросівок Nike і Adidas не знайшлося жодної оригінальної.

У липні минулого року стало відомо, що російський ринок виявився заповненим контрафактним взуттям: частка підробок у роздрібному продажі становить від 25 до 30%.

До того повідомлялося, що російська влада не може впоратися з потоком контрабанди та фальсифікату, незважаючи на масове запровадження маркування продукції. Цьому сприяють санкції, інфляція та так званий паралельний імпорт.