Автори тіньових схем вивезення металобрухту намагаються скасувати нульові квоти на експорт через суд, – Кисислевський

Експортери металобрухту намагаються скасувати рішення уряду про встановлення нульових квот на вивезення цієї сировини через суд.

Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський повідомив у Facebook.

"Автори тіньових схем вивезення з України металобрухту намагаються судитись з урядом за право і далі обкрадати державу. Брухтовики вже в четвертий раз звертаються до Київського окружного адмінсуду, намагаючись заблокувати та в подальшому скасувати рішення Кабміну щодо нульових експортних квот на цю стратегічну сировину", – написав депутат.

Він уточнив, що попередні позови заявники відкликали після призначення судді.

"Досвічені юристи та антикорупціонери знають, що це є ознакою пошуку "потрібного" судді", – зауважив Кисилевський.

За словами депутата, останній позов подала маловідома компанія ТОВ "Західвторлом". До справи також долучилася громадська спілка "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів", серед засновників якої великі експортери брухту. У матеріалах згадується також адвокат Євген Майструк.

Кисилевський нагадав, що уряд запровадив нульові експортні квоти з міркувань національної безпеки, пояснюючи це необхідністю забезпечення металургійної галузі стратегічною сировиною та підтримки економічної стійкості країни.

Ще одним аргументом на користь обмежень депутат назвав припинення схем ухилення від сплати мита через використання сертифіката EUR.1 під час експорту за межі Європейського Союзу. За його словами, лише за минулий рік втрати державного бюджету від таких схем через країни ЄС становили 3,5 млрд грн.

Кисилевський наголосив, що боротьба за скасування квот фактично є спробою зберегти механізми, які дозволяли роками вивозити сировину за кордон без належної сплати податків.

Він додав, що проти обмеження експорту металургійної сировини з України виступили представники польської партії Конфедерація, яку називають проросійською та такою, що має підтримку Кремля. У Польщі, за словами депутата, цю політичну силу вважають токсичною.

Кисилевський також нагадав, що представники цієї партії раніше "організовували висипання українського зерна на польському кордоні".

На думку заступника голови парламентського комітету, втручання іноземних політичних сил у питання експорту української стратегічної сировини надає ситуації нового виміру.

"Тепер не дати чорному брухтовому бізнесу підняти голову – питання національної безпеки. Тіньовики, які народились та розквітли за часів Януковича, мають піти у минуле. Як і модель економіки, побудована на сировинному експорті", – заявив Кисилевський.

Як повідомлялося , наприкінці 2025 року уряд України ухвалив рішення тимчасово обмежити експорт металобрухту до кінця 2026 року. Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, що брухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузі.