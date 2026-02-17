"У Росії офіційно дозволили визнавати викрадені технології власною розробкою"

Арбітражний суд Москви (Росія) відмовив Мінпромторгу РФ в позові до компанії "Ньюко" та визнав допустимим оформлення зарубіжної технології як російської розробки в рамках імпортозаміщення із збереженням держпідтримки.

Як повідомляється, російське Міністерство вимагало стягнути з компанії 177,6 млн руб., у які входять субсидії, штраф і відсотки за користування бюджетними коштами. Субсидія в розмірі 60 млн руб. була виділена на розробку нових лінійок цифрових слухових апаратів, передає The Moscow Times.

Деталі справи

Мінпромторг Росії стверджував, що заявлені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи фактично не проводилися, оскільки створені слухові апарати засновані на готових технологіях данської компанії Oticon: комплекти, що поставляються, повністю відповідали оригіналу.

Також Мінпромторг РФ посилався на використання іноземних процесорів та формальний характер звітності. На думку російського відомства, це означало відсутність реальних розробок, робило бюджетні витрати необґрунтованими та нецільовими.

Рішення суду

Однак суддя ці аргументи не прийняла. Вона вказала, що саме собою використання зарубіжних платформ і компонентів не означає відсутності наукових розробок.

Суд визнав, що велася локалізація та доопрацювання продукції під російські умови, та кваліфікував цю роботу як повноцінні дослідно-конструкторські розробки.

Суд також вважає, що мети проєкту досягнуто. Виручка від продажу слухових апаратів становила 224,8 млн руб. за плану в 216 млн руб., тобто показник був перевищений на 4%.

Звіт про проєкт Мінпромторг Росії прийняв у 2022 році без зауважень, а позов подав лише через три роки.

Російське відомство при цьому може оскаржити рішення.

Імпортозаміщення в Росії

Раніше в Мінекономрозвитку РФ заявили, що Росії не вдається позбутися західних технологій, незважаючи на всі заклики президента РФ Владіміра Путіна це зробити і його заяви, що це вже зроблено. Країна, як і раніше, критично залежить від імпорту в областях, що мають ключове значення для війни, включно з машинобудуванням, виробництвом дронів і енергетикою.

До того стало відомо, що Росії за 10 років не вдалося створити аналог американських батарей.

Раніше російський уряд через брак фінансування зупинив декілька ключових проєктів для російських літографів, які потрібні для виробництва суверенних процесорів та мікросхем.

Перед тим стало відомо, що федеральне державне унітарне підприємство "Росморпорт" відмовилося від будівництва двох криголамів проєкту 23620 льодового класу Icebreaker7 на Онезькому суднобудівно-судноремонтному заводі. Рішення було пов'язане з майже дворазовим збільшенням вартості робіт після спроби замінити імпортне обладнання російськими аналогами.

До того повідомлялося, що російський виробник мікросхем "Байкал Електронікс" так і не зміг налагодити виробництво власних процесорів Baikal M у Росії, тому цей проєкт закриють.