В Україні дешевшає м’ясо: деякі позиції втратили більше 20% вартості

Вартість курятини суттєво знизилася за вихідні дні. Так, куряче філе, яке в п’ятницю коштувало 171 грн/кг, тепер продають у середньому на 18,7% дешевше ‒ 139 грн/кг.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на сайт "Столичного ринку" в Києві.

Загалом ціни на куряче м’ясо впали. Найбільше здешевшали курячі стегна ‒ до 97 грн/кг (-23,6%) та задня чверть ‒ до 77 грн/кг (-22,2%).

Курячий окорок подешевшав на 20 грн/кг і тепер коштує 87 грн/кг (-18,7%). Куряча тушка опустилася до 85 грн/кг (-14,1%), куряче крило ‒ до 69 грн/кг (-12,7%). Найменше змінилося в ціні куряче м’ясо у вигляді фаршу ‒ на 8,6% до 127 грн/кг.

Також знизилися ціни на яловичину ‒ у середньому на 2-3%. Зокрема, кілограм лопатки подешевшав на 10 грн і тепер коштує 340 грн/кг (-2,9%).

Серед позицій телятини зниження торкнулося лише грудинки ‒ до 195 грн/кг (-4,9%) та тазостегнової частини ‒ до 390 грн/кг (-1,3%).

Водночас деякі позиції м’яса індички подорожчали. Крило індички додало 8% і тепер коштує 135 грн/кг, тушка ‒ зросла на 5% до 189 грн/кг. При цьому індиче філе та гуляш залишилися без змін у ціні.

Як повідомлялося, експорт українського м’яса птиці у 2025 році скоротився на 1,8% і склав 458,1 тис. тонн. Водночас виручка від експорту зросла на 13,7% і досягла $1149,1 млн порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Від загального обсягу експорту 18,4 тис. тонн припадало на готові продукти з м’яса птиці, які принесли $58 млн.

Зростання виручки на тлі зменшення фізичних обсягів експорту свідчить про підвищення середньої експортної ціни української продукції та сприятливу цінову ситуацію на зовнішніх ринках протягом 2025 року.

Мабуть масово ріжуть скотину через нехватку кормів та електрики 🤔
17.02.2026 14:52 Відповісти
Та й дешевою польською молочкою завалені всі прилавки
17.02.2026 16:37 Відповісти
наша курятина - то не м'ясо, так само як і яйця - то гівно. Щоб було нормальне м'ясо і яйця , кури не повинні сидіти в клітках безвилазно, нашпиговані антибіотиками і гормонами. У нас не кури, а зомбі, від такого м'яса і яєць більше шкоди ніж користі. Зате курячим олігархам наша влада нераз давала дотації на розвиток цієї херні, не звичайним фермерам, а саме мільярдерам. Тепер вони пробують те гівно ще європейцям впарити
17.02.2026 17:14 Відповісти
Французька організація яєчної промисловості (CNPO) звернулася до влади з заявою, що низка великих супермаркетів у країні продає сотні тисяч яєць з України. Вони нібито "не відповідають європейським стандартам для птахівницьких господарств та французькій забороні на вибракування пташенят-самців". Про це пише Poultry World, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

CNPO вважає, що яйця з України можуть містити антибіотики, заборонені в Європі. За даними організації, принаймні 4 перевірки українських яєць, експортованих через Словаччину та Польщу до інших країн ЄС, виявили наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров'я людини.
17.02.2026 17:21 Відповісти
В Україні кури вільного вигулу складають лише близько 0,5% від загального промислового виробництва яєць, оскільки 99,5% птахів утримуються в клітках. Вільний вигул передбачає доступ курей до відкритого подвір'я протягом дня, що покращує їх фізичний стан та якість продукції.
Питання на що держава виділяла дотації? На яхти олігархам?
Наші діти змушені їсти це гівно з хімікатами, а не нормальне м'ясо і яйця, бо олігархи і влада ******* жити боги і плавати на яхтах
17.02.2026 17:34 Відповісти

