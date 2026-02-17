В Україні дешевшає м’ясо: деякі позиції втратили більше 20% вартості
Вартість курятини суттєво знизилася за вихідні дні. Так, куряче філе, яке в п’ятницю коштувало 171 грн/кг, тепер продають у середньому на 18,7% дешевше ‒ 139 грн/кг.
Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на сайт "Столичного ринку" в Києві.
Загалом ціни на куряче м’ясо впали. Найбільше здешевшали курячі стегна ‒ до 97 грн/кг (-23,6%) та задня чверть ‒ до 77 грн/кг (-22,2%).
Курячий окорок подешевшав на 20 грн/кг і тепер коштує 87 грн/кг (-18,7%). Куряча тушка опустилася до 85 грн/кг (-14,1%), куряче крило ‒ до 69 грн/кг (-12,7%). Найменше змінилося в ціні куряче м’ясо у вигляді фаршу ‒ на 8,6% до 127 грн/кг.
Також знизилися ціни на яловичину ‒ у середньому на 2-3%. Зокрема, кілограм лопатки подешевшав на 10 грн і тепер коштує 340 грн/кг (-2,9%).
Серед позицій телятини зниження торкнулося лише грудинки ‒ до 195 грн/кг (-4,9%) та тазостегнової частини ‒ до 390 грн/кг (-1,3%).
Водночас деякі позиції м’яса індички подорожчали. Крило індички додало 8% і тепер коштує 135 грн/кг, тушка ‒ зросла на 5% до 189 грн/кг. При цьому індиче філе та гуляш залишилися без змін у ціні.
Як повідомлялося, експорт українського м’яса птиці у 2025 році скоротився на 1,8% і склав 458,1 тис. тонн. Водночас виручка від експорту зросла на 13,7% і досягла $1149,1 млн порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Від загального обсягу експорту 18,4 тис. тонн припадало на готові продукти з м’яса птиці, які принесли $58 млн.
Зростання виручки на тлі зменшення фізичних обсягів експорту свідчить про підвищення середньої експортної ціни української продукції та сприятливу цінову ситуацію на зовнішніх ринках протягом 2025 року.
CNPO вважає, що яйця з України можуть містити антибіотики, заборонені в Європі. За даними організації, принаймні 4 перевірки українських яєць, експортованих через Словаччину та Польщу до інших країн ЄС, виявили наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров'я людини.
Питання на що держава виділяла дотації? На яхти олігархам?
Наші діти змушені їсти це гівно з хімікатами, а не нормальне м'ясо і яйця, бо олігархи і влада ******* жити боги і плавати на яхтах