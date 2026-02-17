В Україні дешевшає м’ясо: деякі позиції втратили більше 20% вартості

Вартість курятини суттєво знизилася за вихідні дні. Так, куряче філе, яке в п’ятницю коштувало 171 грн/кг, тепер продають у середньому на 18,7% дешевше ‒ 139 грн/кг.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на сайт "Столичного ринку" в Києві.

Загалом ціни на куряче м’ясо впали. Найбільше здешевшали курячі стегна ‒ до 97 грн/кг (-23,6%) та задня чверть ‒ до 77 грн/кг (-22,2%).

Курячий окорок подешевшав на 20 грн/кг і тепер коштує 87 грн/кг (-18,7%). Куряча тушка опустилася до 85 грн/кг (-14,1%), куряче крило ‒ до 69 грн/кг (-12,7%). Найменше змінилося в ціні куряче м’ясо у вигляді фаршу ‒ на 8,6% до 127 грн/кг.

Також знизилися ціни на яловичину ‒ у середньому на 2-3%. Зокрема, кілограм лопатки подешевшав на 10 грн і тепер коштує 340 грн/кг (-2,9%).

Серед позицій телятини зниження торкнулося лише грудинки ‒ до 195 грн/кг (-4,9%) та тазостегнової частини ‒ до 390 грн/кг (-1,3%).

Водночас деякі позиції м’яса індички подорожчали. Крило індички додало 8% і тепер коштує 135 грн/кг, тушка ‒ зросла на 5% до 189 грн/кг. При цьому індиче філе та гуляш залишилися без змін у ціні.

Як повідомлялося, експорт українського м’яса птиці у 2025 році скоротився на 1,8% і склав 458,1 тис. тонн. Водночас виручка від експорту зросла на 13,7% і досягла $1149,1 млн порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Від загального обсягу експорту 18,4 тис. тонн припадало на готові продукти з м’яса птиці, які принесли $58 млн.

Зростання виручки на тлі зменшення фізичних обсягів експорту свідчить про підвищення середньої експортної ціни української продукції та сприятливу цінову ситуацію на зовнішніх ринках протягом 2025 року.