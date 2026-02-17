АРМА скасувало відбір управителя для виробника "Моршинської"

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) скасувало оголошену в листопаді минулого року закупівлю послуги з управління арештованими корпоративними правами низки компаній із групи IDS Ukraine, що видобувають та виробляють воду під брендами "Моршинська", "Миргородська" та інші.

Про це пише Nadra.Info з посиланням на юридичну фірму Ario Law Firm, яка в інтересах одного з потенційних учасників, оскаржувала конкурсні умови до Антимонопольного комітету України.

Причина відміни

Як повідомляється, електронний протокол рішення про відміну закупівлі датовано 11 лютого 2026 роуц, а офіційною підставою названа "відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг".

Відповідний документ доступний у системі Prozorro.

"Рішення АРМА про відміну конкурсу є наслідком набрання чинності з 30 січня 2026 року нової моделі відбору управителів активами згідно із законом України щодо посилення інституційної спроможності АРМА та вдосконалення механізмів управління активами (№ 4503-IX від 18 червня 2025 року, – ред.)", – розповів адвокат, партнер Ario Law Firm Сергій Деркач.

За його словами, конкурси щодо відбору управителів активами визнаються такими, що не відбулися, а підписані договори управління активами підлягають достроковому розірванню, якщо на день набрання чинності відповідними нормами конкурс було оголошено, а переможця ще не визначено.

Він додав, що, враховуючи, що конкурс із відбору управителя активами IDS Ukraine станом на 30 січня 2026 року перебував на етапі внесення змін до тендерної документації, АРМА ухвалило рішення про визнання відкритих торгів такими, що не відбулися, та про їх скасування.

Нові правила відбору

Деркач також нагадав, що, згідно з новими правилами відбору управителя, АРМА перед передачею активів в управління проводить їх ідентифікацію та поділ на прості або складні. Відтак, активи IDS Ukraine "відносяться до складних та потребують перезапуску конкурсу з відбору управителя за новими, більш прозорими правилами".

Що відомо про пошук управителя

Як повідомлялося, в грудні минулого року компанія "Геологічна Інвестиційна Група" (ГІГ) подала скаргу до Антимонопольного комітету України, заявивши про дискримінаційні умови у конкурсі АРМА на відбір управителя арештованими активами IDS Ukraine – виробника мінеральних вод під відомими брендами "Моршинська" і "Миргородська".

Наприкінці листопада АРМА оголосило публічні торги з пошуку управителя для активів IDS Ukraine – виробника мінеральної води під брендами "Моршинська" та "Миргородська". Заявки на участь у конкурсі приймалися до 12 грудня.

Водночас у січні 2026 року набули чинності зміни до порядку вибору управителів для арештованого майна, передбачені ухваленим влітку цього року законом про перезавантаження АРМА.

На початку вересня АРМА оголосило про початок ринкових консультацій щодо управління арештованими корпоративними правами підприємств, що займаються виробництвом і дистрибуцією мінеральної води під брендом "Моршинська".

Кому належать корпоративні права

Корпоративні права "Моршинської", які було арештовано та передано в управління АРМА, належать російському олігарху Міхаілу Фрідману. Він є співвласником компанії IDS Ukraine, якій належать торгові марки "Моршинська".

Наприкінці вересня минулого року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російських олігархів Міхаіла Фрідмана, Петра Авєна, Андрєя Косогова і компанії Rissa Investments Limited.

Серед іншого Мін'юст просив конфіскувати активи компанії IDS Ukraine – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних вод, а саме: 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи"; 100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "Нова.КОМ"; 3,343445% від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво".

На початку вересня 2023 року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Фрідман і Авен – засновники та акціонери російської "Альфа-Груп". У 2022 році вони опинилися під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Пьотр Авен має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Пьотр Авен і Міхаіл Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.