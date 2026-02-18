Видатки держбюджету України в січні зросли на 14%. Куди спрямовували кошти?. ПЕРЕЛІК

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень цього року становила 243,8 млрд грн, що на 29,7 млрд грн, або на 13,9%, більше ніж за січень 2025 року.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, видатки на безпеку й оборону становили 149,6 млрд грн, або 61,4% від усіх видатків загального фонду.

Куди спрямовували кошти

Як повідомляється, в структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

126,2 млрд грн – на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (освітяни, науковці, працівники медицини, культури, соціальні працівники та інші), або 51,8% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2026 року. Порівняно з аналогічним періодом минулого року видатки за цією категорією зросли на 16,2 млрд грн, або на 14,7%;.

54,5 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), або 22,4% від загального обсягу видатків. Це на 4 млрд грн, або на 6,9%, менше порівняно з аналогічним періодом торік;

20,8 млрд грн – на обслуговування державного боргу або 8,5% від загального обсягу. Зростання порівнян зминулим роком – на 6,3 млрд грн, або на 43,7%;

17,8 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам, або 7,3% від загального обсягу. Зростання проти аналогічного періоду минулого року – на 5,4 млрд грн, або на 43%;

12,4 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг, або 5,1% від загального обсягу видатків.

Зокрема, гроші були спрямовані на:

– підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

– перерахування Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

10,9 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), або 4,5% від загального обсягу видатків.

Ці кошти були спрямовані, зокрема, на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України.

Як повідомлялося, касові видатки державного бюджету України в грудні минулого року становили рекордні 910 млрд грн порівняно з 480 млрд грн у листопаді, зокрема за загальним фондом – 650 млрд грн проти 380 млрд грн відповідно.

Також повідомлялося, що видатки загального фонду державного бюджету України в 2025 році збільшилися майже на 20% порівняно з 2024 роком, переважно завдяки оборонним видаткам, які зросли на 585 млрд грн (це понад 28% проти 2024 року).