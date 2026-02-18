"Нова пошта" запускає доставку зі США в партнерстві з UPS. Які тарифи?

Компанія "Нова пошта" розпочала партнерство з американським логістичним оператором UPS для доставки з США в Україну.

Як повідомили в компанії, відправити документи чи посилки до 30 кг з США в Україну можна швидко з понад 6 тис. партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні. Обрати найближчу точку сервісу можна на сайті чи в мобільному застосунку "Нової пошти".

Як зазначається, США стали 17 країною за межами України, де запрацювала "Нова пошта".

Термін доставки посилок в Україну – від 7 днів.

Як відправити посилку зі США

Для того, щоб надіслати посилку "Новою поштою" зі США, треба:

зареєструватися на сайті;

створити міжнародне відправлення онлайн через мобільний застосунок або сайт;

здійснити оплату;

отримати унікальний QR-код;

запакувати відправлення й принести його в UPS Store;

показати оператору QR-код і передати посилку.

У "Новій пошті" зауважили, що страхування включено у вартість для посилок до $150.

Для відправлень на суму понад $150 передбачена мінімальна комісія в 0,5%.

У випадку форс-мажора компанія поверне відправнику оціночну вартість відправлення в повному обсязі.

Скільки коштує доставка

Вартість доставки з США в Україну складає:

документи та посилки до 1 кг – $25,

посилки до 2 кг – $30,

посилки до 5 кг – $50,

посилки до 10 кг – $80,

посилки до 20 кг – $150,

посилки до 30 кг– $200.

"Невдовзі ми плануємо пришвидшити терміни доставки (від 5 днів), розширити перелік послуг, зокрема, масштабувати адресну доставку, а також відкрити франчайзингові відділення у великих містах країни", – заявив співвласник групи компаній NOVA Вячеслав Климов.

